На улицы Минска вышли 200 тысяч противников Лукашенко. Сам он впервые за неделю выступил перед людьми (которых организованно привезли со всей страны) Беларусь, восьмой день протестов, главное

Yauhen Yerchak / EPA / Scanpix / LETA

В Минске прошла самая массовая акция протеста в истории современной Беларуси. По оценке Tut.by, на нее вышли не менее 200 тысяч человек. Акция началась после обеда возле . Протестующие, среди которых была как молодежь, так и люди старшего возраста, пришли с бело-красно-белыми флагами и плакатами «Саша, ты уволен!», «Уходи!», «Мы не овцы!», «Мы не народец!», «Честные выборы». Перед ними выступила Мария Колесникова — глава штаба Виктора Бабарико, участница «женского триумвирата» и соратница Светланы Тихановской, которую противники Лукашенко считают победительницей президентских выборов. Колесникова потребовала отставки Лукашенко.

Около 17:00 протестующие направились к Дому правительства, перекрыв проезжую часть проспекта Независимости — главной улицы Минска. Там перед ними повторно выступила Колесникова. Около 20:00 участники акции стали расходиться. Милиция не препятствовала протестам, но после сообщалось о задержании нескольких человек (МВД, впрочем, это отрицает).

Как протестовал Минск 16 августа Марш свободы В центре Минска прошла самая большая акция протеста в истории современной Беларуси — в ней участвовали 200 тысяч человек. Посмотрите, как она выглядела

До акции против Лукашенко перед Домом правительства прошла еще одна — за Лукашенко. Как писал Tut.by, на нее свозили бюджетников из регионов. Многим за отказ угрожали увольнением или лишением места в общежитии, хотя это незаконно. К Дому правительства прибыли также премьер-министр Роман Головченко, спикер сената Наталья Кочанова, глава администрации президента Игорь Сергеенко.

Перед митингующим выступил Александр Лукашенко. Он сказал, что в 1990-е смог «отвести народ от пропасти»; заявил, что на президентских выборах не могло быть «больше 80% фальсификаций»; назвал новые выборы гибельными для страны. «Я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни! Вы этого заслужили!» — заявил Лукашенко присутствующим, но на колени не опустился, а просто поклонился. По оценке МВД, на митинге в его поддержку присутствовали 65 тысяч человек; по самой большой независимой оценке — 30 тысяч.

Протесты прошли не только в Минске, но и в других городах Беларуси — в Гродно, Гомеле, Бресте, Могилеве, Барановичах, Витебске, Бобруйске, Жлобине, Борисове, Пинске, Солигорске, Лиде, Полоцке. В Гомеле на главной площади подняли бело-красно-белый флаг. В Бресте с протестующими попытались поговорить руководители городских силовых структур и мэр Александр Рогачук — но его освистывали и перебивали криками «Выпускай!» и «В отставку!» Участники митинга припоминали жесткость задержаний и требовали отпустить тех, кто до сих пор остается в изоляторах. Мэр пообещал разобраться и ушел; за ним ушли силовики. Люди кричали им вслед «Трусы!» и «Позор!»

Минобороны Беларуси решило провести военные учения возле границы с Литвой. Об этом было объявлено примерно через полтора часа после того, как Лукашенко закончил выступать у Дома правительства. В своей речи президент Беларуси заявил, что что Литва, Латвия и Польша наращивают военные силы у западных границ Беларуси — и что «натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот» (НАТО отвергло эти утверждения). Накануне Лукашенко приказал перебросить десантников с севера на запад Беларуси.

Лукашенко второй раз за два дня созвонился с Путиным (15 августа президенты России и Беларуси уже разговаривали по телефону). Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, которого связывают неформальные отношения с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым, написал, что разговор Лукашенко и Путина длился больше 45 минут. После него Лукашенко заявил о готовности России оказать Беларуси «помощь по обеспечению безопасности» в случае внешней военной угрозы. 16 августа читатели «Медузы» заметили на трассе Москва — Минск передвижение некой техники, похожей на военную.

Протестующих поддержал действующий белорусский дипломат — посол в Словакии Игорь Лещеня. Также в их поддержку высказались бывший министр культуры и посол во Франции Павел Латушко и бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич.

Глава МВД Юрий Караев подробно изложил свою позицию по поводу протестов. Он заявил, что участникам оппозиционных митингов платят, что его отставка только деморализует сотрудников МВД и что в погибшего в Минске участника протестов Александра Тарайковского могли стрелять из «нелетального оружия». Ранее МВД утверждало, что Тарайковский погиб от взрыва самодельного взрывного устройства, которое хотел бросить в сотрудников правоохранительных органов.

Ольга Корелина