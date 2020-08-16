Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA

В Минске 16 августа прошел митинг в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко — первый с тех пор, как в стране восемь дней назад начались массовые протесты против предполагаемых фальсификаций на выборах и насилия ОМОНа. Людей на мероприятие свозили автобусами из разных регионов страны. Лукашенко пришел на митинг в свою поддержку с сыном Николаем и эмоционально выступил перед собравшимися. Он говорил полчаса. Вот полный пересказ его речи.

Дорогие друзья! Спасибо вам, что пришли. Спасибо вам, гомельчане. Мы прожили с вами четверть века трудных лет, и вы никогда меня не подводили. Спасибо вам, земляки — могилевчане и витебчане. Спасибо вам, жители Бреста и Брестской области, где прошли самые трудные годы моей молодости — военные годы. Спасибо вам, гродненцы. Именно тогда, в середине 1990-х, мы начали свою предвыборную кампанию с вас. Спасибо, вам, минчане, что вы четверть века терпите меня — человека, приехавшего к вам из провинции.

Дорогие друзья, я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили. Хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою страну, независимость, свои семьи, своих жен, сестер и детей. Я не хотел вас звать на эту площадь. Во-первых, я знаю, у вас очень много дел дома. Вы убираете хлеб. Я знаю, что завтра в школу. И у вас много забот, чтобы подготовить детишек и внуков к этой работе. А самое главное — я помню те 1990-е. Здесь стояли люди, рабочие, с кастрюлями и чайниками. И просили кушать, просили накормить детей. И я это все видел вон из того окна. И тогда я поклялся помочь вам. Не допустить в судьбе белорусов площадей.

Я не сторонник улиц и площадей. Я не сторонник митингов. Но, увы, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь. Дорогие друзья, тогда, в середине 1990-х, на митингах и площадях, к сожалению, здесь, в парламенте, мы уничтожили свою великую империю, без которой не решался ни один вопрос в мире. Мы получили кровавый обрубок этой империи. Что хотели тогда те люди, вы? Вы просили кусок хлеба, вы просили 20 долларов зарплаты, вы просили запустить, раскрутить, заводы спасти. Вы просили трактор, вы просили комбайн, чтобы спасти село, чтобы вы могли работать в деревеньке. Чтобы были мясо, молоко и хлеб на этих минских прилавках. Вы просили тогда не приватизировать заводы и фабрики. Вы просили тогда не отнимать у крестьян землю. Вы просили не вводить платную медицину и образование. Вы просили вернуть честь офицеру и солдату, которые боялись выходить на улицу. Короче, вы просили меня, совсем молодого, неопытного человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали. Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников. Мы построили суверенное, независимое государство впервые в нашей истории. Время выбрало тогда нас. И мы это сделали!

Дальше я буду говорить и обращаться к вам и не только, вообще не к вам. Я хочу обратиться к тем, кто сегодня заблудший, кто сегодня дезориентирован, и может быть, тем, кого нет на площади. Я хочу спросить у вас, чего хотите вы сейчас, первое? Вы хотите свободы? Скажите, какой? Вы хотите перемен, каких? Вы хотите реформ? Скажите каких, завтра начнем! Вы хотите вертолетных денег? Но вы же знаете, что не бывает воздушных вертолетных денег, что их надо зарабатывать каждый день. И не на площади, а в полях, на заводах, на фабриках. Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. Не зря натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи у наших границ: Литва, Латвия, Польша. И, к сожалению, наша родная Украина, ее руководство, приказывает провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация! Вместо того, чтобы там, на полигонах, на западе, продемонстрировать свою силу, мы своих ребят держим на улицах и площадях, чтобы успокоить их? Разве это нормально, солдаты?

Нам предложили . Нам предложили цепь от Вильнюса до Киева. Мы туда поставим больше 300 тысяч наших людей. Этот ланцуг — санитарный кордон, который мы разрушили в середине 1990-х. И за что так ненавидят нас на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом. Мы не должны стать отхожим местом для Европы. Нам предлагают новые правительства. Его создали за рубежом — целых два. Не могут разобраться, кто будет нами руководить. Но мы помним историю. Этих правительств было море… Нам нужно свое правительство, свое руководство — и мы будем его избирать. Нам предлагают новую власть. Нам предлагают солдат НАТО. Чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят обуть в лапти и погонять плеткой, неужели вы этого не видите?! Если кто-то это хочет — без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства. Я никогда не пойду на уничтожение того, что создано нашими руками. Этому не бывать! Но у меня, как и у вас у всех, есть дети и внуки. И я хочу, чтобы они жили, как мы с вами четверть века прожили — на своей земле, в своем государстве. Плохо, совсем плохо, лучше, но на своей земле, своим умом.

А теперь не для митинга. Но я вам должен это сказать, потому что вы приехали сюда из далекого Брагина, из Малориты, с севера нашей страны, востока и запада. У меня, может, не будет больше такой возможности сказать вам всем. Да, мы проводили жесткий курс. Кому-то моя политика, может быть, не нравилась. Но мы с вами эту власть утвердили в середине 90-х, принимая новую Конституцию. Вы тогда просили навести порядок. Я его навел. Вы просили без коррупции и олигархов. Где олигархи? Вы просили очистить улицы и дороги от бандитов. Я вам сделал это. Силой, железной волей. Пацанами, которых сегодня шельмуют. Их родителям. Мы брали оружие, нас были единицы, и мы их квасили на дорогах. 32 банды в Минске. Огромное количество на брестской трассе воров и бандитов, которые убивали наших людей. Мы их за полгода всех убрали. И я хочу спросить сегодня у той небольшой кучки молодежи Минска — вы об этом хоть слышали? Вы хоть слышали, как они издевались, эти урки, над нашими людьми? Как они последние деньги отбирали, как они стреляли прямо здесь, когда я сидел в этом здании? Они хоть знают, чего это стоило? Они точно это не знают. Наверно, их родители заболели и забыли и не сказали им об этом. Так я напомню. 32 банды, которые мы уничтожили вот с этими ребятами — ОМОНовцами, милицией, солдатами, которые пошли за мной.

Вы просили у меня, совсем молодого человека, который не знал, где взять какие-то деньги… Вы рыдали, ваши жены: «20 долларов, Александр Григорьевич, 20. Детей кормить нечем». Мы дали больше! И только слепой этого не видит! Да, мы не богатые, но не 20 долларов. Как можем, так живем, но на своей земле. Вы просили учить детей. Вы просили лечить людей. Учим и лечим. Тот, кто не слепой, возьмите головы в руки! Учителя, врачи, творчая iнтэлiгенцыя. Возьмите головы в руки и посмотрите на данные. Мы пошли своим путем в этой пандемии. Мы не остановили ни один завод, ни одно село не закрыли. И люди сегодня благодарят нас за это!

Меня и сегодня еще упрекают: «Не той шлях», «Няма сацыяльнай дыстанцыi». А посмотрите на них — дистанцируются они на митингах и площадях, когда им из-за рубежа дали команду. Они наплевать хотели на маски и дистанцию. Они в чем меня упрекают? В том, что я полгода, пока шла эта страшная болезнь, сходил с ума, чтобы ни один человек не заболел? Мы построили с вами — при всех сложностях, при всех недостатках — красавицу-страну. Кому мы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну — даже когда я буду мертвым, я этого не позволю вам!

Дорогие друзья, я стою как перед богом. Выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификаций! Нам предлагают новые выборы. Окунемся в это болото — не вылезем никогда. Нас хотят этим уничтожить. Нас хотят ослабить. Кто будет проводить эти выборы? Кто пойдет на эти выборы — бандиты и урки? Пойдем на выборы — а работать кто будет? Пойдем на выборы — погибнем. И этого хотят там, за границей.

Говорят, проявили не то жесткость, не то жестокость на улицах. Так кто, вы ее породили, я ее породил, власть? Она нам не нужна была! Надо было остановить их. Если бы не остановили — вас бы здесь не было. Вы бы, как всегда горбатились перед ними, а они бы делили и рвали страну. Пойдем на выборы — перевернем страну! Сегодня раздаются угрозы семьям военных, государственным служащим, всем, кто рядом с Лукашенко. Предупреждаю — играете с огнем. И солдаты, и госслужащие, и рабочие, и крестьяне, и врачи, и учителя способны защитить себя и свои семья сами. И защитят.

Я прошу вас и сейчас — не трогайте учителей, им надо готовиться к школе. Не трогайте врачей, они не должны сегодня из «красных зон» (ковид никуда не ушел) приходить куда-то и оправдываться. Не трогайте журналистов государственных СМИ и их семьи. Не дай бог что-то случится — ответите сполна. Успокойтесь, не толкайте людей к силовому противостоянию. Не позорьте страну — мирную, процветающую, которой все в мире завидовали. У нас в силу этого нет друзей. И нас нет сторонников. Все хотят, чтобы мы стали на колени. Не станем!

Но я реалист. Я реалист. Послушайте меня, спокойной жизни они нам не дадут. Даже если они утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы, из своих нор через некоторое время. Ими управляют уже чужие люди, кукловоды. Они видят западные границы нашей Беларуси здесь, под Минском, как в 1939-м, а не под Брестом. Этому не бывать! Мы станем все Брестской крепостью! Страну не отдадим. Белорусы, думайте все своей головой, пока не поздно. Сегодня — ибо завтра будут за нас думать другие. Вот в чем ценность того, что вы приехали поддержать не только меня, но и защитить страну. Не жалейте этого времени, что вы потратили, чтобы приехать сюда.

Дорогие друзья, ценность вот этого более чем 50-тысячного действа — вы этим показали, кто в доме хозяин. Вы слушали их голоса. Мы понимаем, это меньшинство. Но и они должны считаться с мнением подавляющего большинства, с нашим мнением. Они кричат мне «Уходит!». Не вопрос. Слушайте, родные мои, я здесь стою не потому, что я крепко уцепился за власть. Я отдал свою молодость и самые лучшие годы служению вам и нашей родине. Не вопрос. Президенты приходят и уходят. ОМОН уйдет, армию распустим и сядем опять на площади. Чего и кого ждать будем, кого завтра кормить будем? Уголовников и бандитов выпустить — не вопрос. Но убивать и обдирать они будут нас и наших детей. Помните это, они рвутся к власти. Мы уже это проходили. Кое-кто не видел, а кое-кто забыл. Зачем это повторять? Остановитесь! Не убивайте свое будущее, будущее своих детей собственными руками. Ладно, мы кусок для них, кусок небольшой, скушают и не подавятся. Думайте, думайте, настало время вам решать. Я хотел бы спросить у них: «Что с вами, белорусы? Вы же хотели веками людьми зваться».

И помните (я обращаюсь к ним): загубите не Лукашенко, загубите первого президента — это будет начало вашего конца. Вы всегда будете, как в Украине, как в других странах, стоять на коленях и молиться неизвестно на кого. А вы проследите, чтобы они не разжигали этот костер. Потому что как учит история, на пепелище будущего никогда не построите. Будете нищими, будете ходить с протянутой рукой и просить кусок хлеба, который мы сегодня можем сами найти, сами вырастить. Мы умеем это делать, мы ни от кого ничего не хотим. Мы хотим, чтобы не лезли в наш дом. Мы со всеми вопросами разберемся.

Я вас предупреждал, что выборы будут интересными, а после выборов будет еще интереснее. Как в воду смотрел. Берегите, берегите Беларусь, потому что она уже не нам принадлежит, а нашим детям и внукам. Мы хоть как-то прожили свой путь до сегодняшнего дня. А им что осталось? Время серьезное, время очень серьезное. Я вас сюда позвал, чтобы вы защитили страну, чтобы поддержали людей, которые идут в бой за вас, за ваше будущее. Имейте в виду — сейчас много всякой дряни повыползало и клеймят позором: «Лукашенко такой, у него где-то деньги, где-то дома, заболел, уже помер». Но я живой и буду жить! И помните, я никогда вас не предавал. И я никогда вас не предам!

Огромное вам спасибо, что вы показали, что вы хозяева этой страны и этой столицы. Они долго будут помнить, что вы тут собрались. Я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни! Вы этого заслужили! (на самом деле он поклонился— прим. «Медузы») Спасибо вам, крестьяне, что вы оторвались от дел. Мы завтра наверстаем, закончим уборку. Спасибо вам рабочие, что вы не отдаете свои заводы никому, не бросаете рабочие места, ибо потом на них не вернетесь. Ничего там не получится, вы никогда не восстановите страну. Спасибо вам, ветераны, за вашу поддержку. Спасибо вам, солдаты нашей армии!