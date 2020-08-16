Беларусь. Восьмой день протестов Люди митинговали по всей стране; в Минске — крупнейшая акция в истории Беларуси. Как это было
Что там с протестами:
В Минске более 200 тысяч человек собрались возле стелы «Минск — город-герой» и прошли «Маршем свободы» до площади Независимости (там находится Дом правительства). Это самая массовая в истории Беларуси протестная акция. На площади перед демонстрантами выступила участница «женского триумвирата» Мария Колесникова, она потребовала отставки Лукашенко. После акции сообщалось о задержаниях нескольких участников. В МВД это не подтвердили.
А что там с Лукашенко:
Днем на той же площади Независимости прошел митинг сторонников Лукашенко, на который, по утверждению властей, пришли более 70 тысяч человек. По данным СМИ — намного меньше; самая большая оценка — 30 тысяч. На акцию массово свозили бюджетников из регионов. Перед ними полчаса сбивчиво и нервно выступал Лукашенко. Он заявил, что белорусы ему всем обязаны и отказался проводить новые выборы.
А что в целом в Беларуси:
Массовые акции протеста прошли по всей стране — в Гродно, Гомеле, Бресте, Могилеве, Барановичах, Витебске, Бобруйске, Жлобине, Борисове, Пинске, Солигорске, Лиде, Полоцке. В Бресте к демонстрантам вышел мэр. Его освистали, хотя он сказал, что «мы все хотим перемен». В Гомеле простились с Александром Вихором — одним из двух погибших во время разгона акций протеста в стране. Вихору стало плохо в автозаке после задержания, медицинскую помощь вовремя ему не оказали.
На этом мы завершаем нашу трансляцию. Следите за тем, что будет происходить в Беларуси, в следующих материалах и хрониках «Медузы». Спасибо!
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила корреспонденту ТАСС, что ее ведомство «не подтверждает факты задержания граждан в воскресенье в ходе проведения акций несогласных с официальными итогами голосования на президентских выборах».
Еще два белорусских предприятия объявили, что намерены присоединиться к общенациональной забастовке — это «Беларуськалий» и «Нафтан», пишет Tut.by. Рабочие заводов требуют отставки президента Александра Лукашенко и главы ЦИК Лидии Ермошиной, освобождения политзаключенных и новых выборов. Протестные митинги проходили на этой неделе на трех десятках крупнейших предприятий Беларуси.
«Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив „вагнеровцев“, что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит».
Вот так офис Владимира Зеленского отреагировал на освобождение 32 россиян в Беларуси. В Минске их называли бойцами ЧВК «Вагнер», приехавшими устраивать беспорядки. Киев требовал их экстрадиции из-за того, что они могли принимать участие в боевых действиях на Донбассе.
Между тем основатель проекта WarGonzo Семен Пегов, которого самого недавно задерживали в Минске, сообщает со ссылкой на источники в белорусских силовых структурах, что якобы перед «вагнеровцами» лично извинялись генпрокурор Беларуси и сын Лукашенко (какой именно, не уточняется).
«По телеку рядятся, как дальше жить…»
Совсем немного людей остались у Дома правительства и здания КГБ.
В Москве на Маросейке прошла очередная «цепь солидарности» с белорусами. Добрые люди закупили участникам воду и пиццу. О задержаниях не сообщалось.
В Минске пора устраивать конкурс на самый оригинальный плакат
Читатели Tut.by сообщают, что в нескольких районах Минска задерживают расходящихся с митинга людей. Сколько задержанных, неизвестно.
Euroradio подтверждает, что задержания есть и они проводятся «случайным образом» в центре и на окраинах города.
Еще одно численное сравнение двух митингов — по площади, которую они занимали.
У оппозиции — 127 тысяч человек, у сторонников президента — 12,6 тысяч человек. В десять раз.
Неделю назад пикеты с подобными плакатами на ступенях белорусского КГБ едва ли были возможны.
Весь день митинги в Минске проходили мирно — без столкновений и задержаний. «Радио Свободы» сообщает, что под вечер возле ГУМа сотрудники правоохранительных органов в штатском выскочили из белого микроавтобуса без номеров и затащили в него несколько человек. Толпа возмущена, отмечает корреспондент издания.
На фото: тот самый микроавтобус
Люди, действительно, начинают расходиться — и по традиции убирают за собой мусор. Движение транспорта по проспекту Независимости восстанавливается.
Протестующие собираются у СИЗО, где, предположительно, находятся арестованные и не допущенные до выборов кандидаты в президенты и другие оппозиционеры, передает корреспондент РИА Новости.
ТАСС сообщает, что люди начинают уходить с площади
Кажется, работники госканалов устали терпеть.
«Радио Свобода»: Мария Колесникова выступает на площади Независимости. «Лукашенко представляет угрозу не только для народа, но и для независимости Беларуси. Мы не успокоимся, пока Лукашенко не уйдет в отставку. Продолжайте мирное сопротивление». Протестующие скандируют: «Забастовка!» и «Лукашенко в автозак!»
«Мы сильный, свободный народ, нас так много никогда в жизни не было! Спасибо каждому, кто не побоялся, каждому, кто переборол свой страх, спасибо за то, что вы сделали этот шаг навстречу своей свободе. Беларусь никогда не будет прежней! Каждый из нас знает: я могу все изменить», — цитирует Колесникову корреспондент «Медиазоны».
Еще одно требование, которое выдвинула Колесникова — освобождение политзаключенных. После этого она отправилась к изолятору на Окрестина, где содержатся задержанные при разгоне протестных акций.
Акция солидарности с белорусами в Берлине
Корреспонденты «Нашей нивы» говорят, что сейчас на площади Независимости не меньше 100 тысяч человек. В любом случае очевидно, что намно-о-о-го больше, чем там же было днем сторонников Лукашенко.
Просто нет слов
Главная песня белорусского протеста — теперь в исполнении на волынках!
Представитель объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова направляется к площади Независимости. Там она произнесет речь перед собравшимися. Ранее у стелы «Минск — город-герой» она объявила, что главное требование протестующих отставка Александра Лукашенко.
Памятник Ленина на площади перед Домом правительства облепили плакатами: «Избави нас от лукавого», «Беги, Саша, беги», «Нет Лукашенко — нет насилия», «Снимите черные маски», «Слабые женщины сильнее тирании».
В Бресте к протестующим на площади вышел мэр города Александр Рогачук вместе с главами местных ГУВД и СК. Жители освистали их криками: «Убийцы», «Не простим» и «Позор».
Фотографии красноречивее любых слов. Люди скандируют: «Нас 97%»
Корреспондент «МБХ медиа» утверждает, что из всей охраны Дома правительства остался только «один солдат без обмундирования».
Как пишет «Наша нива», шествие от стелы к площади Независимости растянулось на три километра. Когда первые из демонстрантов пришли на площадь, другие протестующие еще оставались у стелы.
Площадь практически заполнилась, но люди продолжают подходить. Они скандируют: «Лукашенко в автозак». Силовиков не видно.
Госагентство «Белта» подробно освещало митинг за Лукашенко на площади Независимости и заявляло, что на него пришли более 70 тысяч человек.
Акцию оппозиции «Белта» отразила под рубрикой «Фотофакт»: «В Минске у Стелы проходит марш солидарности». Из пяти представленных в заметке фотографий никак не понять истинный масштаб митинга. А там — по оценкам СМИ — 200 тысяч человек!
Зато журналисты не преминули отметить, что на митинг к Лукашенко приехали представители всех регионов страны.
Освобождены оба уже легендарных звукооператора Кирилл Галанов и Владислав Соколовский, которым назначили по десять суток ареста за то, что они включили на провластном митинге в Минске песню Виктора Цоя «Перемен».
Кстати, мы опубликовали плейлист с песнями, которые поют в Беларуси прямо сейчас.
Люди начинают заполнять площадь, где несколько часов назад митинговали их идейные противники.
Весь центр Минска заполнен протестующими
Euroradio сообщает, что демонстранты уже заняли проезжие части на четырех центральных улицах Минска — проспекте Победителей, улице Ленина, проспекте Независимости и проспекте Машерова. Люди в начале колонны уже добрались до площади Независимости, где недавно проходил митинг в поддержку Лукашенко.
Корреспондент «Радио Свобода» сообщает, что колонна протестующих пошла от стелы в сторону проспекта Независимости и далее к Дому правительства. Проспект Победителей полностью перекрыт, люди идут по всей ширине проезжей части. Люди скандируют «Жыве Беларусь» и «Уходи!»
При сравнении числа участников двух митингов пошли в ход мемы про сиба-ину.
Издание Tut.by попробовало подсчитать реальное количество участников митингов на площади Независимости и у стелы «Минск — город-герой», используя сервис MapChecking.
Сравнив фотографии с обоих мероприятий, журналисты пришли к выводу, что на митинг за Лукашенко пришли не более 31 тысячи человек, а противников президента у стелы собралось более 220 тысяч человек.
Центр Минска у стелы прямо сейчас
Главное на 17:00
- В центре белорусской столицы у стелы «Минск — город-герой» собрались десятки тысяч протестующих против итогов президентских выборов, на которых, по официальным данным, вновь победил Александр Лукашенко. По различным оценкам СМИ, в акции принимают участие от 50 до 200 тысяч человек. Ее уже называют исторической. Демонстранты намерены пройти маршем к площади Независимости и выдвинуть свои требования власти.
- Ранее на площади Независимости состоялся митинг сторонников Александра Лукашенко, на который, по данным властей, собрались более 70 тысяч человек (наблюдатели считают эти оценки сильно завышенными). На акцию массово свозили бюджетников из регионов. К собравшимся вышел президент. Его речь продолжалась полчаса. Среди прочего, он отказался проводить новые выборы, как того требует оппозиция.
- Массовые акции протеста против результатов голосования проходят и в других городах Беларуси — Гродно, Гомеле, Бресте, Могилеве, Барановичах, Витебске, Бобруйске, Жлобине, Борисове.
- В Гомеле сегодня простились с Александром Вихором — одним из двух погибших в результате разгона акций протеста в стране. Вихору стало плохо в автозаке после задержания. Медицинскую помощь вовремя ему не оказали.
Гомель
К стеле пришла соратница Светланы Тихановской. Ее встречают аплодисментами.
«Кому-то моя политика, может быть, не нравилась. Но мы с вами эту власть утвердили в середине 90-х, принимая новую Конституцию. Вы тогда просили навести порядок. Я его навел. Вы просили без коррупции и олигархов. Где олигархи? Вы просили очистить улицы и дороги от бандитов. Я вам сделал это».
Александр Лукашенко полчаса объяснял своим сторонникам, как многим они ему обязаны.
Телеграм-канал Nexta Live (самое популярное оппозиционное СМИ, у него более двух миллионов подписчиков) призывает собравшихся у стелы в Минске пройти маршем по проспектам Победителей и Независимости к площади, где сегодня ранее проходил митинг в поддержку Лукашенко.
Могилев
Tut.by оценивает количество собравшихся у стелы в 200 тысяч человек
Люди продолжают идти к стеле в Минске. Как сообщает корреспондент «Медиазоны» с места событий, у многих в руках бело-красно-белые флаги, многие держат плакаты: «Бастуем до отставки», «Ты палач своего народа, уходи», «Чемодан, вокзал, Ухань», «Заводчане, бастуйте с нами», «Дед, прими таблетки».
Витебск
Минобороны Белоруссии объявило о проведении военных учений у литовской границы с 17 по 20 августа.
«Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство» на полигоны «Гожский» и «Неман», говорится в сообщении ведомства.
Чуть ранее, выступая перед своими сторонниками у Дома правительства в Минске, президент Александр Лукашенко заявил, что войска НАТО стягивают войска к границам Беларуси.
Госагентство «Белта» сообщает, что на пропрезидентском митинге у Дома правительства в Минске присутствовали более 70 тысяч человек.
«Как стало известно БЕЛТА, на начало выступления главы государства число участников мероприятия составляло около 65 тысяч человек, а в пиковый, кульминационный момент, к финалу выступления президента собралось уже свыше 70 тысяч».
(Цитата по «Интерфаксу»)
НЕВЕРОЯТНО!
Глава МВД Беларуси Юрий Караев заявил, что ему жаль погибших и пострадавших в ходе акций протеста. Но больше всего — своих сотрудников.
Бобруйск
Жлобин
Протестующие у стелы «Минск — город-герой»
По оценкам СМИ, у стелы собрались уже не менее 50-60 тысяч человек
Гродно
Борисов
Брест
Впечатляюще
Еще немного митинга на площади Независимости. Это Коля Лукашенко — сын президента.
Прощание с Александром Вихором. Он умер после задержания на акции протеста в Гомеле, в которой даже не собирался участвовать.
Александр Лукашенко на митинге своих сторонников в Минске
Кажется, у стелы собирается куда больше людей, чем вышли на митинг за Лукашенко. Nexta Live считает, что уже на данную минуту происходят самые массовые протесты в истории страны.
Источник видео: телеграм-канал motolkohelp
В это же время тысячи протестующих идут по проспекту Победителей к стеле «Минск — город-герой».
«Стою перед вами на коленях впервые в жизни, вы этого заслужили», — так Александр Лукашенко завершил свое выступление на митинге на площади Независимости в Минске.
Речь Лукашенко: «Дорогие друзья! Спасибо вам, что пришли. Друзья, я позвал вас не для того, чтобы вы меня защитили. Хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века защитить свою страну. Я не сторонник улиц и площадей, я не сторонник митингов. Но, увы, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь».
«В 1990-х вы просили меня отвести народ от пропасти. И мы это сделали!» (толпа кричит «Спасибо!»)
«Я хочу обратиться к тем, кто сегодня дезориентирован. Я хочу спросить, чего хотите вы сейчас? Вы хотите свободы? Скажите, какой! Вы хотите перемен? Скажите, каких! Вы хотите вертолетных денег? Но деньги надо зарабатывать не на площади, а на заводах!»
«Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! Самолеты в 15 минутах от нас. Натовские войска лязгают гусеницами у ворот Белорусии. Литва, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем у них на поводу, мы сорвемся в штопор. Мы погибнем как нация!»
«Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом! Мы не должны стать отхожим местом для Европы! Нам не нужны заморские правительства!»
«Да, мы проводили жесткий курс, кому-то моя политика может не нравилась, но мы с вами утвердили эту власть в середине 1990-х. Вы тогда просили навести порядок — я его навел! Вы просили без коррупции и олигархов — где они эти олигархи? Вы просили очистить улицы Минска и дороги от бандитов — я вам сделал это!»
«У меня, как и у всех, есть дети и внуки. И я хочу, чтобы они жили на своей земле!»
«Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я не позволю это вам!»
«Я стою как перед Богом. Не может быть больше чем 80 процентов фальсификаций! Нам предлагают новые выборы. Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки!»
«Не пугайте военных, вы играете с огнем! Не трогайте учителей, не трогайте врачей, не трогайте государственных журналистов. Не дай бог что-то случится, ответите сполна!»
«Спокойной жизни они нам не дадут, даже если они утихомирятся сейчас, они вылезут из своих нор. Ими управляют кукловоды, они видят западные границы нашей Беларуси. Мы станем все Брестской крепостью, страну не отдадим. Беларусы, думайте своей головой, пока не поздно, сегодня, или завтра будут думать другими».
«Ценность этого 50-тысячного действа в том, что вы показали, кто в доме в хозяин!»
«Берегите Беларусь! Потому что она уже не нам принадлежит, а нашим детям и внукам. Время очень серьезное. Поэтому я позвал вас сюда».
«Я живой и буду жить! Помните, я вас никогда не предавал и никогда вас не предам!»
К митингующим на площадь Независимости вышел Александр Лукашенко. Его встречают овациями и криками «За батьку!»
Лукашенко и Путин пообщались по телефону второй раз за сутки, сообщает «Белта».
«Президент России высказал свое видение обстановки, складывающейся вокруг нашей страны… Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности».
Семен Слепаков опубликовал поэтическое обращение к Александру Лукашенко
И я вижу в изумлении и печали,
Что колхозник бывший превратился в монстра.
Он и раньше не был ангелом, но шармом
Обладал, давая повод посмеяться.
Тут — на теле у народа твердым шанкром
Вдруг вскочил и не желает удаляться.
Говорят ему — хотим мы выбрать сами!
Вон, ВВ и тот менялся на Димона!
А в ответ он только шевелит усами,
И с цепи спускает полчища ОМОНа.
На митинге за Лукашенко выступают пока в основном простые люди. Она из женщин сказала, что никогда не была на море и попросила белорусов исполнить ее мечту. Также выступили певицы и телеведущие сестры Груздевы. Они рассказали, что на себе «почувствовали майдан», когда их преследовали в соцсетях за поддержку Лукашенко.
Один из выступавших на митинге назвал тех, кто занимался подсчетом голосов на выборах, «жополизами». «Даже если Лукашенко выиграл, это не 80 процентов!» Толпа закричала в ответ: «Уходи!»
Глава МВД Беларуси Александр Караев утверждает, что во время протестных акций правоохранительные органы не применяли огнестрельное оружие. Он пообещал, что по всем случаям насилия и превышения полномочий со стороны милиции будут проведены проверки «после стабилизации в стране».
Кто-то начал выступать С трибуны выступает председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько: «Беларусь — это мы!»
Митинг за Лукашенко на площади Независимости начался с более чем часовой задержкой, сообщает РИА Новости.
Минск. Площадь Независимости
В ночь на 10 августа в разгар минских протестов против итогов президентских выборов был избит и задержан наш спецкор Максим Солопов. Он провел в изоляторе на Окрестина двое суток без связи с внешним миром. Освободить Максима удалось при посредничестве российского посольства в Беларуси.
На площадь пришли премьер-министр Беларуси Роман Головченко, глава администрации президента Игорь Сергиенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщает Sputnik.
«Белорусы опомнитесь!», «Любимую не отдадим!»
По оценкам «Нашей нивы», на провластном митинге собрались уже около трех тысяч человек. В трансляции RT скандируют «За мир!» и «За батьку» и показывают лозунги «Оградим страну от цветных революций».
Видны флаги местной компартии — и даже российский.
В целом, атмосфера на площади пока такая.
А на проспект Независимости уже выходят сторонники Светланы Тихановской. Через полтора часа они планируют начать Марш свободы по белорусской столице.
Бывший белорусский дипломат выступил против президента. Павел Мацукевич, бывший временно поверенный в делах Беларуси в Швейцарии,написал в фейсбуке: «Поддерживать руководителя государства, который из гаранта безопасности и суверенитета превращается в главную угрозу, считаю для себя как гражданина и дипломата изменой Родине и национальным интересам. Лукашенко должен уйти».
Накануне протестующих поддержал посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня.
Также присутствуют лозунги: «За батьку» и «Фашизм не пройдет», сообщает корреспондент «Русской службы Би-би-си».
Участники митинга все еще не торопятся. По оценкам ТАСС, сейчас на площади порядка 400 человек. Собравшиеся скандируют: «За Лукашенко!».
Правозащитный центр «Весна» потребовал от Генпрокуратуры Беларуси «немедленного возбуждения» уголовным дел в отношении силовиков, злоупотребивших своими полномочиями при разгоне мирных демонстрантов.
Еще фото с прощания с Александром Вихором в Гомеле. Пришли несколько сотен городских жителей.
Кажется, уже и ролевиков привезли.
В Гомеле в микрорайоне Костюковка проходит прощание с Александром Вихором — одним из погибших в ходе белорусских протестов. Его задержали, хотя он вообще не собирался идти на демонстрацию. Позже ему стало плохо в автозаке, но ему своевременно не оказали медицинскую помощь.
Журналисты смотрят программу передач белорусских госканалов и подозревают, что там президента уже откровенно троллят.
Это сейчас:
А это вчера:
Все еще мало людей и много техники
Читатели издания «Наша нива» сообщают, что минскую милицию (у тех, у кого сегодня выходной) вынуждают приходить на митинг «Белой Руси» в штатском.
Очевидно, начало провластного митинга затянется. Участники акции только начали прибывать на автобусах на площадь Независимости.
Штаб Светланы Тихановской поддержал забастовку сотрудников Белтелерадиокомпании.
«Мы всегда верили, что среди чиновников и работников государственных СМИ есть честные и порядочные люди. Мы видим, что у них, как и у многих других, сейчас проходит страх перед системой, и они готовы говорить то, что они действительно думают о ситуации в стране. Спасибо всем журналистам из государственных СМИ, которые вышли и не забоялись сказать правду».
Telegram, где во время протестов стала появляться наиболее оперативная информация о происходящем в стране, завел официальный канал в Беларуси. И устроил голосование среди местных жителей, за кого они отдали голос на прошедших выборах. Лидирует Светлана Тихановская, у Александра Лукашенко — (те самые) 3 процента. Проголосовали уже более 1,7 миллиона пользователей.
52 автобуса из Гомельской области!
Вслед за лимузином из президентского гаража к Дому правительства стали стягиваться дополнительные наряды ОМОНа. Людей пока не очень много, но уже на площадь не пускают тех, у кого бело-красно-белый флаг.
Участникам митинга за Лукашенко раздают вот такие майки: «Мы едины».
«События в Республике Беларусь близки к апогею. Не исключено, что может снова пролиться кровь. Я осуждаю эти избиения. Избиения протестующих — это неприемлемая форма прекращения протеста. Должны работать другие формы, прежде всего, переговорный процесс». Такое заявление сделал бывший заместитель председателя КГБ Беларуси, генерал-майор в отставке Иван Юркин.
(цитата по «Интерфаксу»)
К Дому правительства в Минске прибыл президентский кортеж, сообщает РБК.
В оппозиционных телеграм-каналах предполагают, что власти захотят спровоцировать конфликт между теми, кто придет на провластный митинг на площади Независимости в полдень, и протестующими, которые соберутся там же через два часа. В связи с этим граждан призывают вести себя максимально мирно, «делиться атмосферой народного единства» и не поддаваться на провокации.
Еще и коммунальная техника появилась.
«Избит, но не сломлен» 💪
Освобожденный Артем Важенков благодарит всех за поддержку.
Похоже, административный ресурс включился на полную мощь.
Бывший кандидат в президенты Валерий Цепкало (его разыскивают в Беларуси и России по делу о взятке) поедет из Киева в Варшаву, чтобы встретиться с «серьезными» политиками из Вашингтона. Об этом ТАСС заявил глава пресс-службы штаба белорусского политика Алексей Урбан. Он уточнил, что политики, с которыми встретится Цепкало, «не являются представителями действующей власти США».
А вот и силовики, их явно будет здесь немало.
Издание Onliner публикует фото большой группы мужчин в штатском — это первые участники провластного митинга на площади Независимости.
Милиция готова к митингу
Но и военной техники в городе тоже хватает.
Судя по всему, людей свозят в Минск очень массово.
Кстати, в репортажах белорусских госканалов сейчас много рассказывают (нет, не о протестах) об успешной уборке урожая! Видимо, на митинге «Белой Руси» за Лукашенко тоже будут апеллировать к этим достижениям.
Площадь Независимости в Минске уже оцепили и почему-то свезли туда много сельскохозяйственной техники.
В Екатеринбурге появилось такое граффити. Его публикует телеграм-канал партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш».
Вчера же стало известно о возбуждении уголовного дела против незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало — его подозревают в получении взятки и объявили в розыск в Беларуси и России. Цепкало находится на Украине, но собирается перебраться оттуда в Варшаву. Ночью супругу политика вместе с детьми некоторое время удерживали на российско-украинской границе. Сейчас семья Цепкало уже в Киеве.
Вчера вечером в Минске освободили россиянина Артема Важенкова, координатора «Открытой России», которого белорусские власти подозревают в участии в массовых беспорядках после выборов. Ночью Артем благополучно вернулся на родину. На фото видно, что в изоляторе его избивали.
В оппозиционных телеграм-каналах публикуют свидетельства того, что на митинг в поддержку Лукашенко свозят бюджетников из регионов.
Станцию метро «Площадь Ленина» в Минске уже закрыли на вход и выход «в целях обеспечения безопасности пассажиров». Через второй вестибюль станции как раз можно попасть на площадь Независимости.
Здравствуйте! «Медуза» продолжает в режиме ежедневной хроники следить за событиями в Беларуси. Сегодня ровно неделя после выборов в стране, на которых, по официальным данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко.
Вечером 9 августа оппозиция, не согласная с результатами голосования, вышла протестовать на улицы Минска и других городов. Силовики три дня жестко разгоняли демонстрантов, задержав более семи тысяч человек. Многие из них впоследствии были сильно избиты в изоляторах временного содержания. Акции протеста сменились «цепями солидарности» против милицейского произвола и насилия. Требования протестующих о пересчете голосов поддержали рабочие заводов. Лукашенко уверяет, что держит ситуацию под контролем. Он провел заседание Генштаба и созвонился с Владимиром Путиным. По его словам, президенты договорились, что «при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь».