Речь Лукашенко: «Дорогие друзья! Спасибо вам, что пришли. Друзья, я позвал вас не для того, чтобы вы меня защитили. Хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века защитить свою страну. Я не сторонник улиц и площадей, я не сторонник митингов. Но, увы, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь».

«В 1990-х вы просили меня отвести народ от пропасти. И мы это сделали!» (толпа кричит «Спасибо!»)

«Я хочу обратиться к тем, кто сегодня дезориентирован. Я хочу спросить, чего хотите вы сейчас? Вы хотите свободы? Скажите, какой! Вы хотите перемен? Скажите, каких! Вы хотите вертолетных денег? Но деньги надо зарабатывать не на площади, а на заводах!»

«Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! Самолеты в 15 минутах от нас. Натовские войска лязгают гусеницами у ворот Белорусии. Литва, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем у них на поводу, мы сорвемся в штопор. Мы погибнем как нация!»

«Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом! Мы не должны стать отхожим местом для Европы! Нам не нужны заморские правительства!»

«Да, мы проводили жесткий курс, кому-то моя политика может не нравилась, но мы с вами утвердили эту власть в середине 1990-х. Вы тогда просили навести порядок — я его навел! Вы просили без коррупции и олигархов — где они эти олигархи? Вы просили очистить улицы Минска и дороги от бандитов — я вам сделал это!»

«У меня, как и у всех, есть дети и внуки. И я хочу, чтобы они жили на своей земле!»

«Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я не позволю это вам!»

«Я стою как перед Богом. Не может быть больше чем 80 процентов фальсификаций! Нам предлагают новые выборы. Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки!»

«Не пугайте военных, вы играете с огнем! Не трогайте учителей, не трогайте врачей, не трогайте государственных журналистов. Не дай бог что-то случится, ответите сполна!»

«Спокойной жизни они нам не дадут, даже если они утихомирятся сейчас, они вылезут из своих нор. Ими управляют кукловоды, они видят западные границы нашей Беларуси. Мы станем все Брестской крепостью, страну не отдадим. Беларусы, думайте своей головой, пока не поздно, сегодня, или завтра будут думать другими».

«Ценность этого 50-тысячного действа в том, что вы показали, кто в доме в хозяин!»

«Берегите Беларусь! Потому что она уже не нам принадлежит, а нашим детям и внукам. Время очень серьезное. Поэтому я позвал вас сюда».

«Я живой и буду жить! Помните, я вас никогда не предавал и никогда вас не предам!»