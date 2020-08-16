Украина назвала безответственным решение Минска передать бойцов ЧВК «Вагнер» России

Офис президента Украины Владимира Зеленского назвал безответственным решение руководства Беларуси выдать задержанных в стране бойцов ЧВК «Вагнер» России.

«Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив „вагнеровцев“, что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит», — говорится в заявлении администрации Зеленского.

Офис президента Украины также прокомментировал заявление Александра Лукашенко о том, что украинское руководство «приказывает» провести новые президентские выборы в Беларуси.

«Это не просто откровенная неправда. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?» — задался вопросом Офис президента Украины.

Там заявили, что Украина уважает географические и политические границы других стран и что «ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан».

14 августа 32 бойца ЧВК «Вагнер» с российскими паспортами, которые были задержаны в Беларуси в июле по подозрению в организации массовых беспорядков, вернулись в Россию. По неофициальным данным, уголовное преследование им там не грозит.

Выдачи задержанных бойцов «Вагнера» также требовала Украина. По данным СБУ, некоторые из них принимали участие в боевых действиях на Донбассе.