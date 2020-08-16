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Александр Лукашенко с сыном Николаем на митинге в свою поддержку. Фотография
11:54, 16 августа 2020
Источник: Meduza
16 августа на площади Независимости в Минске
прошел
митинг в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко. На него, по
разным оценкам
, собрались от 7 до 70 тысяч человек. Как минимум часть из них — бюджетники, которых централизованно привезли из регионов под угрозой увольнения. Лукашенко лично выступил перед участниками митинга. Вот
полный текст
его речи.
Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA
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