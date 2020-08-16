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Александр Лукашенко с сыном Николаем на митинге в свою поддержку. Фотография

Источник: Meduza
16 августа на площади Независимости в Минске <a href="https://meduza.io/news/2020/08/16/v-minske-nachalsya-miting-v-podderzhku-lukashenko-na-nego-priehali-vysshie-chinovniki-i-prezidentskiy-kortezh" target="_blank">прошел</a> митинг в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко. На него, по <a href="https://meduza.io/news/2020/08/16/v-minske-posle-mitinga-za-lukashenko-nachalsya-miting-protiv-nego-v-nem-uchastvuyut-okolo-100-tysyach-chelovek" target="_blank">разным оценкам</a>, собрались от 7 до 70 тысяч человек. Как минимум часть из них — бюджетники, которых централизованно привезли из регионов под угрозой увольнения. Лукашенко лично выступил перед участниками митинга. Вот <a href="https://meduza.io/feature/2020/08/16/zagubite-pervogo-prezidenta-eto-budet-nachalo-vashego-kontsa-lukashenko-vystupil-na-mitinge-v-minske-i-rasskazal-chto-belorusy-emu-vsem-obyazany" target="_blank">полный текст</a> его речи.
16 августа на площади Независимости в Минске прошел митинг в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко. На него, по разным оценкам, собрались от 7 до 70 тысяч человек. Как минимум часть из них — бюджетники, которых централизованно привезли из регионов под угрозой увольнения. Лукашенко лично выступил перед участниками митинга. Вот полный текст его речи.
Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA