В центре Минска прошел митинг в поддержку Лукашенко. К митингующим вышел сам президент
Обновлено. К участникам митинга вышел сам Александр Лукашенко.
В Минске на площади Независимости возле Дома правительства начался митинг в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, на площадь пришли премьер-министр Роман Головченко, спикер сената Наталья Кочанова и глава администрации президента Игорь Сергеенко. К Дому правительства также прибыл президентский кортеж. Предполагается, что Лукашенко может лично выступить на митинге.
Сообщается, что на митинге собрались около двух тысяч человек. Как минимум часть участников привозили в Минск из регионов на автобусах и на поездах. Также на площадь Независимости пригнали сельскохозяйственную технику, стянули сотрудников силовых структур и военную технику.
О проведении митинга в поддержку Лукашенко стало известно накануне. Как писал Tut.by, на него принуждали поехать бюджетников из регионов Беларуси. Многим за отказ угрожали увольнением или лишением места в общежитии. При этом, как отмечало издание, по закону в выходной день работников не имеют права принуждать к участию в митингах или поддержке определенного политика.
В Беларуси уже восьмой день проходят протесты против результатов выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко.
В 14:00 протестующие намерены провести в Минске марш от площади Независимости к стеле «Минск — город-герой». Массовые акции ожидаются и на центральных площадях других белорусских городов.