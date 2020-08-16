В Минске после митинга за Лукашенко начался митинг против него. В нем участвуют не менее 200 тысяч человек

Обновлено. Tut.by насчитал на митинге возле стелы не менее 200 тысяч человек.

В Минске возле стелы «Минск — город герой» проходит митинг противников президента Беларуси Александра Лукашенко. В нем, по оценкам Tut.by и «МБХ медиа», участвуют от 60 до 100 тысяч человек. Число участников продолжает увеличиваться.

Массовые акции против Лукашенко проходят и на центральных площадях других белорусских городов.

Ранее на площади Независимости в Минске завершился митинг в поддержку Лукашенко. Президент Беларуси лично выступил на нем. В начале митинга РБК насчитал на нем около двух тысяч человек. Позднее «Наша нива» сообщила о 10 тысячах участников, Tut.by насчитал от 7 до 30 тысяч участников. По оценкам государственного агентства «Белта», МВД и самого Лукашенко, его выступление слушали от 50 до 70 тысяч человек.