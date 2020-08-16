Глава МВД Беларуси Юрий Караев допустил, что в погибшего на акции протеста в Минске Александра Тарайковского могли стрелять из нелетального оружия.

«Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я пока не знаю, я не следователь. Он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Если это резиновая пуля — это не огнестрельное оружие с пулями со стальным сердечником. Но мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным», — заявил Караев Tut.by.

34-летний Александр Тарайковский погиб 10 августа во время акции протеста около метро «Пушкинская» в Минске. МВД заявило, что он пытался бросить в сотрудников правоохранительных органов взрывное устройство, а оно взорвалось у него в руке.

Жена Тарайковского не верила в эту версию. Друг Тарайковского, который был с ним на акции 10 августа, утверждал, что в него выстрелили. 15 августа СМИ опубликовали видео, где заметно, что в момент смертельного ранения у Тарайковского в руках нет бомбы, как утверждало МВД.

12 августа пресс-служба МВД Беларуси сообщила, что против протестующих в Бресте применили огнестрельное оружие, один человек был ранен. Позднее пост был отредактирован, из него пропало слово «огнестрельное». Родственники пострадавшего подтвердили, что у него огнестрельная травма, но допустили, что .