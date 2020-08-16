Минобороны Беларуси объявило о военных учениях у литовской границы

Вооруженные силы Беларуси 17-21 августа проведут тактические учения на полигонах в районе Островецкой АЭС, которая расположена вблизи белорусско-литовской границы. Об этом сообщило Минобороны Беларуси,

В ходе учений части белорусской армии проведут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой, а также отработают усиление охраны участков государственной границы.

Подразделения ракетных войск уже выдвинулись в район Островца и заступили на боевое дежурство в рамках охраны границы в воздушном пространстве, сообщило Минобороны.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции против предполагаемых фальсификаций на президентских выборах, а также против насилия ОМОНа по отношению к протестующим.

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснял протесты в стране происками западных стран и говорил, что протестующими управляют «кукловоды» из Европы.

15 августа Лукашенко приказал перебросить десантников на запад Беларуси, в Гродно. 16 августа он заявил, что Литва, Латвия и Польша наращивают военные силы у границ Беларуси, «натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот». НАТО отвергло обвинения Лукашенко.