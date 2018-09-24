«Единая Россия» теряет власть. Максимально короткий гид по самым необычным выборам 2010-х

Хабаровский край: победа кандидата от ЛДПР

Кандидат «Единой России», действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт проиграл выборы главы региона. Во втором туре, прошедшем 23 сентября, его с отрывом в более 40 процентных пунктов обошел депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал. Победитель получил свыше 69% голосов, его оппонент — 28%.

Шпорт признал поражение на выборах. После голосования Фургал заявил, что «всегда был пропрезидентским политиком», «полностью всегда одобрял и голосовал за президента».

Владимирская область: победа кандидата от ЛДПР

Временно исполняющая обязанности губернатора Владимирской области Светлана Орлова, выдвинутая на выборы «Единой Россией», проиграла во втором туре. За нее проголосовали 37% избирателей, за кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина — 57%. Орлова признала поражение. Сипягин начал формировать свою команду: он уже выбрал вице-губернаторов, глав департаментов и комитетов областной администрации.

В Кремле назвали «неожиданными» итоги выборов как во Владимирской области, так и в Хабаровском крае. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что партийная принадлежность избранных губернаторов не повлияет на их будущую работу.

Представители ЛДПР и КПРФ заявили после выборов, что сформируют коалиционные правительства во Владимирской области и в Хабаровском крае.

Подробнее о выборах во Владимире Все вместе будем тонуть Как и почему единоросс Светлана Орлова проиграла выборы во Владимире «договорному кандидату». Репортаж Таисии Бекбулатовой

Хакасия: второй тур без «Единой России»

В Хакасии второй тур выборов главы региона был запланирован на 23 сентября, но голосование перенесли на две недели вперед — глава региона Виктор Зимин («Единая Россия») по состоянию здоровья снял свою кандидатуру.

На новых выборах избиратели будут выбирать между Валентином Коноваловым от КПРФ, который получил в первом туре почти 45% голосов, и Андреем Филягиным от «Справедливой России» (11% в первом туре). В КПРФ заявили, что в случае победы Коновалова сформируют вместе с ЛДПР коалиционное правительство в регионе.

Подробнее о выборах в Хакасии «Эту власть ничего не спасет» Интервью коммуниста Валентина Коновалова. Он с большим отрывом выиграл у единоросса первый тур губернаторских выборов в Хакасии

Приморский край: перевыборы

Второй тур губернаторских выборов прошел в Приморье 16 сентября. В них участвовали кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и единоросс Андрей Тарасенко. После обработки 95% протоколов избирательных комиссий на выборах лидировал Ищенко, однако затем было объявлено о победе Тарасенко.

20 сентября краевой избирком по рекомендации ЦИК отменил итоги второго тура из-за массовых нарушений и фальсификаций. Новые выборы пройдут через три месяца. Глава ЦИК Элла Памфилова призвала Ищенко и Тарасенко не участвовать в них, поскольку кандидаты «дискредитировали себя»; по закону выдвигаться на новых выборах могут все, кто пожелает.

24 сентября в КПРФ заявили, что Ищенко будет участвовать в повторном голосовании. Пойдет ли на выборы Тарасенко, до конца неясно: сначала он сказал, что не будет выдвигать свою кандидатуру, а затем объявил, что пойдет «на третий тур».