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Врио главы Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов

ТАСС
16:40, 21 сентября 2018
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Временно исполняющий обязанности главы Хакасии, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы региона. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснили в региональном избиркоме, Зимин объяснил свое решение состоянием здоровья. 

Второй тур выборов, в соответствии с законодательством, будет отложен на две недели. Конкуренцию кандидату от КПРФ Валентину Коновалову составит кандидат, занявший в первом туре третье место. Если этого не произойдет, Коновалов будет участвовать во втором туре единолично (ему нужно будет набрать более половины голосов избирателей). 

В первом туре Зимин получил 32,4% голосов против 44,8% у Коновалова.
По данным «Ведомостей», написать заявление об отставке Зимину предлагал Кремль. В Москве, писала газета, хотят, чтобы регионом руководил «кто угодно, лишь бы не он». 

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