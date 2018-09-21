В трех регионах пройдет второй тур губернаторских выборов. Что сделали власти, чтобы победить?

Во Владимирской области, Хакасии и Хабаровском крае 23 сентября состоятся вторые туры губернаторских выборов. Прошедший неделей ранее второй тур выборов в Приморье завершился скандалом: кандидат от КПРФ Андрей Ищенко опережал действующего врио главы региона Андрея Тарасенко на несколько процентных пунктов после подсчета 97% бюллетеней, но в итоге оказалось, что Тарасенко победил, после чего результаты были отменены. В преддверии второго тура в остальных трех регионах «Медуза» рассказывает, что происходило в них в последние две недели.