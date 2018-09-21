В трех регионах пройдет второй тур губернаторских выборов. Что сделали власти, чтобы победить?
Артем Геодакян / ТАСС / Vida Press
Во Владимирской области, Хакасии и Хабаровском крае 23 сентября состоятся вторые туры губернаторских выборов. Прошедший неделей ранее второй тур выборов в Приморье завершился скандалом: кандидат от КПРФ Андрей Ищенко опережал действующего врио главы региона Андрея Тарасенко на несколько процентных пунктов после подсчета 97% бюллетеней, но в итоге оказалось, что Тарасенко победил, после чего результаты были отменены. В преддверии второго тура в остальных трех регионах «Медуза» рассказывает, что происходило в них в последние две недели.
Владимирская область
Итоги первого тура. Действующая губернатор Светлана Орлова набрала 36,42%. Ее противник, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин получил поддержку 31,36% избирателей.
Что происходило потом.
- Орлова записала видеообращение к жителям региона, заявив, что «не ожидала» такого плохого результата. «Вроде бы старалась, и результаты есть. Так почему же не удалось достучаться до многих из вас? Значит, что-то сама сделала не так, где-то не доглядела», — сказала губернатор, подчеркивая, что обращается к жителям «просто как человек». Она пообещала, что в случае переизбрания «все значимые шаги» будет предпринимать только с учетом мнения жителей региона.
- «Единая Россия» предложила Сипягину пост вице-спикера заксобрания области. Сам Сипягин называл это дезинформацией, но источники РБК писали, что между его штабом и штабом Орловой шли активные переговоры по поводу предложения кандидату ЛДПР «какого-либо поста». Председатель ЛДПР Владимир Жириновский назвал предложение «грязными технологиями Орловой» и подчеркнул, что партия не откажется от участия в выборах. При этом Сипягин значительно снизил активность кампании и перестал появляться на дебатах.
- Из Москвы, по данным РБК, курировать кампанию Орловой приехал начальник управления внутренней политики АП Андрей Ярин, а также замсекретаря генсовета «Единой России» Виктор Селиверстов. Эти поездки Кремль, пишет РБК, рассматривает как сигнал не избирателям, а элитам региона.
Хабаровский край
Итоги первого тура. В Хабаровском крае лидеры первого тура набрали практически одинаковое количество голосов: кандидата от ЛДПР Сергея Фургала поддержали 35,81% избирателей, его соперника, действующего губернатора Вячеслава Шпорта — 35,62%.
Что происходило потом.
- Шпорт предложил Фургалу пост первого зампреда правительства региона, и тот согласился, подчеркнув, что «никогда не гнался за большими звездочками на погонах». При этом свою кандидатуру с выборов Фургал снимать не стал.
- Как писала Русская служба «Би-би-си», Шпорт и Фургал никогда не были «непримиримыми оппонентами»: представитель ЛДПР даже выступал в роли технического кандидата на выборах в 2013 году и набрал 19% против 64% у Шпорта. На этот раз действующий губернатор также был уверен в своей победе, поэтому почти не вел предвыборную кампанию. Перед вторым туром, когда угроза его поражения стала реальной, из Москвы приехали несколько влиятельных политтехнологов, а сам Шпорт начал активно общаться с избирателями.
- Издание «Проект» написало, что Кремль ведет переговоры с ЛДПР о вознаграждении за проигрыш в Хабаровском крае: по данным источников, в обмен на это партии может быть предложен пост губернатора Курской области, который мог бы занять Михаил Дегтярев. По данным «Проекта», необходимость в сохранении Шпорта губернатором Хабаровского края видит президент РФ Владимир Путин.
- За два дня до голосования лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Фургалу «жестко угрожают, требуют отказаться от борьбы во втором туре». Он заявил, что ЛДПР направила в регион команду своих депутатов и юристов.
Хакасия
Итоги первого тура. В Хакасии разрыв между оппозиционным кандидатом и представителем власти оказался самым значительным среди всех регионов. Действующий глава Виктор Зимин получил только 32,4% голосов против 44,8%, которые были отданы за его соперника, представителя КПРФ Валентина Коновалова.
Что происходило потом.
- По данным «Ведомостей», после первого тура Кремль предлагал Зимину написать заявление об отставке и отказаться от участия во втором туре. В Москве, писала газета, недовольны «неуправляемой ситуацией», которая сложилась в регионе, поэтому хотят, чтобы там был «кто угодно, лишь бы не он». Зимин эти утверждения опроверг, попутно заявив о том, что уверен в своей победе.
- По данным анонимных источников, КПРФ предлагали снять Коновалова со второго тура, обещая в противном случае «мочить» его, в частности, с помощью компрометирующих фильмов. Официально партия опровергла эти данные, кто именно выступал с таким предложением, также неясно.
- В Хакасию, в отличие от других регионов, из Москвы не ездили ни высокопоставленные представители АП, ни члены руководства «Единой России». Как писал РБК, это связано с минимальными шансами Зимина на победу и с тем, что «чуда никто не ждет».
- Из Москвы поддержать Зимина приехал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, который записал видеоролик с компроматом на Коновалова. Сам Леонтьев утверждал, что ездил чтобы «поддержать человека», причем в личном качестве, а не от лица «Роснефти», но, как писала Русская служба «Би-би-си», у главы нефтяной компании Игоря Сечина «очень хорошие» отношения с Зиминым.
- По данным «Би-би-си», для помощи действующему губернатору в регион приехали и другие политтехнологи из «Роснефти», а также представители «Русала». Для оказания поддержки Коновалову Хакасию посетил участник президентской кампании от КПРФ Павел Грудинин.