Избирком Приморья отменил результаты выборов губернатора
Избирательная комиссия Приморского края отменила итоги выборов второго тура губернатора региона.
Как сообщает «Интерфакс», за это решение проголосовали 12 из 13 членов избиркома, один высказался против.
Накануне ЦИК РФ рекомендовал краевой комиссии отменить результаты выборов из-за массовых нарушений и фальсификаций.
Второй тур выборов губернатора Приморья прошел 16 сентября. После подсчета 95% протоколов действующий губернатор-единоросс Андрей Тарасенко проигрывал своему сопернику, коммунисту Андрею Ищенко, с разрывом почти в 6%, однако после обработки 99% Тарасенко вышел на первое место. По итогам подсчета 100% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%.
Повторные выборы губернатора Приморского края должны состояться через три месяца.