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«Я это расцениваю как удар под дых». Элла Памфилова — о ситуации с выборами в Приморье
19 сентября ЦИК России рекомендовала избирательной комиссии Приморского края отменить результаты прошедшего в воскресенье второго тура губернаторских выборов — из-за невозможности определить результат на отдельных участках, где были зафиксированы нарушения. Такого не было в России более 15 лет. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала ситуацию с выборами в Приморье «ударом под дых», который перечеркнул «огромную работу» ведомства, и предостерегла организаторов выборов в других регионах от ее повторения.