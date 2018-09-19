В Приморье отменяют результаты губернаторских выборов: такого не было с 1990-х годов. Главное

ЦИК рекомендовал избиркому Приморья отменить результаты выборов. Соответствующее предложение глава ЦИК Элла Памфилова объяснила невозможностью достоверного определения результатов голосования из-за нарушений на отдельных участках. При этом в ЦИК выразили готовность отменить выборы самостоятельно, если комиссия Приморья не согласится с рекомендациями и утвердит результаты голосования. В самом приморском избиркоме пообещали, что решение примут 20 сентября.

Вопросы у ЦИК возникли к голосованию на 13 участках. По словам Памфиловой, из-за того, что доступ на участки был ограничен МЧС, «достоверность волеизъявления граждан» на этих участках невозможно определить — протоколы были полностью утеряны. Там зарегистрированы 24 тысячи избирателей, а с учетом того, что кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко опередил представителя КПРФ Андрея Ищенко всего на 7 тысяч голосов, итоговый результат, подчеркнула Памфилова, мог быть изменен в обе стороны. При этом глава ЦИК не уточнила, почему комиссия не предлагает просто отменить результаты на этих участках и признать действительным голосование на всех остальных.

В Москве винят в случившемся региональный избирком. Член ЦИК Борис Эбзеев заявил, что именно краевой избирком не смог обеспечить исполнение электорального законодательства. «Речь идет о системных, хорошо продуманных нарушениях, которые привели к тому результату, который мы с вами наблюдаем», — сказал он. В то же время Памфилова заявила, что не согласна с такой оценкой и благодарит краевой избирком за оперативное взаимодействие с Москвой.

ЦИК пообещал отправить данные о нарушениях в полицию. «Надеемся, что правоохранительные органы выяснят, кто звонил по поводу , кто за этим стоит», — сказала Памфилова. Ее заместитель Николай Булаев при этом призвал кандидатов отозвать поданные в полицию заявления в отношении председателей участковых комиссий, потому что «эти люди ни в чем не виноваты». «У вас смелости не хватает, „кишка тонка“ бороться против власти. Вы боретесь против женщин, которые, если возбудят уголовное дело, потеряют профессию, и кормить семью им нечем будет», — заключил он.

Тарасенко поддержал решение отменить выборы, Ищенко — нет. Тарасенко отметил, что если его победа будет восприниматься как нечестная, он не сможет «смотреть в глаза людям» и подчеркнул, что «надо правильно делать все, чтобы не было никаких претензий». Ищенко, напротив, назвал предложение ЦИК «полным абсурдом». «У нас по законодательству должно быть как минимум для того, чтобы отменить результаты выборов, 25% участков. Нет, не согласен. Мы избрали губернатора», — сказал он.

Новые выборы могут пройти через три месяца. Будут ли принимать в них участие Тарасенко и Ищенко, пока до конца неясно. Тарасенко сначала сказал ТАСС, что баллотироваться не будет, а затем на митинге своих сторонников во Владивостоке сделал противоположное заявление о том, что «надо идти на третий тур». Ищенко отметил, что решение о его участии в выборах будет принимать центральный комитет партии.

В России очень давно не отменяли результаты выборов губернатора. Несколько таких случаев произошли в 1990-х годах, а последняя попытка отменить результаты выборов датируется 2002 годом. Тогда избирком Красноярского края дважды признавал выборы, на которых победу одержал Александр Хлопонин, недействительными из-за нарушений. В первый раз решение о недействительности выборов было отменено судом, во второй раз его отменил ЦИК.