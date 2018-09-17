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Кандидат от КПРФ выигрывал выборы в Приморье после обработки 95% голосов с разницей в пять процентов. А после обработки 99% — проигрывает

ЦИК РФ
21:14, 16 сентября 2018
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Кандидат в губернаторы Приморья от «Единой России» Андрей Тарасенко выигрывает второй тур выборов после обработки 99,03% протоколов. Он набирает 49,02%, его соперник — кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 48,56%.

После обработки 95% протоколов Ищенко выигрывал с большим отрывом — 51,6% против 45,8%. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уже поздравил Ищенко с победой на выборах.

КПРФ объявила о массовых приписках Тарасенко на части избирательных участков и о том, что некоторые председатели участковых избирательных комиссий сбежали с участков.

После того, как комиссия обработала 99,10% протоколов, то есть на 0,07% больше, разрыв между кандидатами вырос сразу на целый процент. Теперь Ищенко набирает 48,06%, а Тарасенко — 49,55%.
В первом туре губернаторских выборов в Приморье Тарасенко существенно опередил Ищенко — 46,56% против 26,63%.
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