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Кандидат от КПРФ выигрывает выборы губернатора Приморья

ЦИК Приморского края
17:39, 16 сентября 2018
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Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко одерживает победу на выборах главы Приморского края. После подсчета 95% протоколов он набирает 51,6% голосов.

Его соперник, врио губернатора Андрей Тарасенко, получает 45,8% голосов. 

В единый день голосования 9 сентября проходили выборы глав 22 регионов, из них в четырех — в Приморье, в Хабаровском крае, в Хакасии и Владимирской области потребовался второй тур.
В оставшихся трех регионах второй тур пройдет 23 сентября.

Итоги единого дня голосования

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