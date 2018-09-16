Кандидат от КПРФ выигрывает выборы губернатора Приморья

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко одерживает победу на выборах главы Приморского края. После подсчета 95% протоколов он набирает 51,6% голосов.

В единый день голосования 9 сентября проходили выборы глав 22 регионов, из них в четырех — в Приморье, в Хабаровском крае, в Хакасии и Владимирской области потребовался второй тур.

В оставшихся трех регионах второй тур пройдет 23 сентября.