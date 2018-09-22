«Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии». Глава региона Виктор Зимин объяснил отказ от участия во втором туре

Исполняющий обязанности главы Хакасии Виктор Зимин, 21 сентября снявший свою кандидатуру со второго тура выборов, опубликовал обращение к жителям региона, в котором объяснил решение покинуть пост.

Зимин объяснил, что «в ходе первого тура выборов народ Хакасии выразил недоверие курсу правительства» региона, и он принимает на себя ответственность за ситуацию.

«Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики», — сказано в заявлении.

В правительстве региона пояснили, что Зимин не уходит в отставку немедленно, а покинет пост после избрания нового главы региона.