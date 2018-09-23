Кандидат от ЛДПР разгромил единоросса на выборах губернатора Хабаровского края. Главное

Кандидат в губернаторы Хабаровского края Сергей Фургал — член партии ЛДПР — выиграл второй тур выборов с отрывом в 40 процентных пунктов. После обработки более 99% протоколов избирательных комиссий он получил 69,62% голосов избирателей. Временно исполняющий обязанности главы региона Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой Россией», набрал 27,91% голосов. Явка на выборы превысила 42%.

Экзит-поллы отдавали победу кандидату «Единой России», но ошиблись. По данным социологов, Вячеслав Шпорт набирал 57% голосов, а Сергей Фургал — 43%. Итоги опросов, проведенных на выходе с избирательных участков, были опубликованы сразу после окончания голосования.

Избирательные штабы обоих кандидатов заявили о нарушениях. Представители Шпорта обвинили ЛДПР в подкупе и подвозе избирателей на участки, а также в незаконной агитации в «день тишины» накануне голосования и непосредственно в день выборов. В штабе Фургала в свою очередь заявили, что военные фотографировали свои бюллетени на участках, что нарушает тайну голосования. На избирательных участках объяснили, что военные фотографировали друг друга. При этом за несколько дней до выборов в интернете стали появляться аудиозаписи, на которых, как предполагается, военных в грубой форме инструктируют их начальники. На одной из них фигурирует прямой приказ голосовать «за партию „Единая Россия“», на другой от солдат требуют явиться на избирательные участки в целях повышения явки.

Военные голосуют в Хабаровске. Они отслужат и никогда не приедут и не будут там жить. Но их голоса используют для... Опубликовано Александром Щеглюком Суббота, 22 сентября 2018 г.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова не нашла нарушений, из-за которых выборы могут отменить. По ее мнению, в Хабаровском крае прошли прозрачные выборы, на которых провели достоверный подсчет голосов. «Третьи выходные подряд мы становимся свидетелями напряженной, конкурентной борьбы за пост губернатора», — сказала Памфилова «Интерфаксу». Она отметила, что подсчет голосов в крае «выглядит однозначным».