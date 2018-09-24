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КПРФ и ЛДПР сформируют коалиционные правительства в трех регионах

Интерфакс
08:25, 24 сентября 2018
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Председатель КПРФ Геннадий Зюганов договорился с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским о формировании коалиционных правительств во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии. Об этом Зюганов сообщил «Интерфаксу».

Жириновский подтвердил, что между партиями есть такая договоренность. Он отметил, что ранее коалиционное правительство сформировали в Смоленской области, которую возглавляет представитель ЛДПР Алексей Островский.

Во Владимирской области и в Хабаровском крае 23 сентября прошел второй тур губернаторских выборов, на которых победили кандидаты от ЛДПР. Во Владимирской области победил Владимир Сипягин, в Хабаровском крае — Сергей Фургал.
В Хакасии второй тур губернаторских выборов перенесли с 23 сентября на 7 октября после того, как исполняющий обязанности главы региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру. Во втором туре избиратели будут выбирать между Валентином Коноваловым от КПРФ и Андреем Филягиным от «Справедливой России».

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