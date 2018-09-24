КПРФ и ЛДПР сформируют коалиционные правительства в трех регионах

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов договорился с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским о формировании коалиционных правительств во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии. Об этом Зюганов сообщил «Интерфаксу».

Жириновский подтвердил, что между партиями есть такая договоренность. Он отметил, что ранее коалиционное правительство сформировали в Смоленской области, которую возглавляет представитель ЛДПР Алексей Островский.