Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин выиграл выборы губернатора во Владимирской области

Кандидат в губернаторы Владимирской области от ЛДПР Владимир Сипягин выиграл второй тур выборов главы региона. После обработки 100% протоколов избирательных комиссий он получил 57,03% голосов, сообщается на сайте ЦИК РФ.

Действующий глава региона Светлана Орлова, которая баллотировалась от «Единой России», получила 37,46% голосов избирателей.

Владимир Сипягин поблагодарил жителей области за поддержку в первом и втором турах выборов. «Я не подведу жителей Владимирской области, они не пожалеют о своем выборе», — сказал кандидат ночью в здании областного избиркома.