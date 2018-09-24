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Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин выиграл выборы губернатора во Владимирской области

ЦИК РФ
04:20, 24 сентября 2018
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Кандидат в губернаторы Владимирской области от ЛДПР Владимир Сипягин выиграл второй тур выборов главы региона. После обработки 100% протоколов избирательных комиссий он получил 57,03% голосов, сообщается на сайте ЦИК РФ.

Действующий глава региона Светлана Орлова, которая баллотировалась от «Единой России», получила 37,46% голосов избирателей.

Владимир Сипягин поблагодарил жителей области за поддержку в первом и втором турах выборов. «Я не подведу жителей Владимирской области, они не пожалеют о своем выборе», — сказал кандидат ночью в здании областного избиркома.

23 сентября вторые туры губернаторских выборов прошли в двух регионах — во Владимирской области и в Хабаровском крае. В обоих случаях победили кандидаты от ЛДПР. Губернатором Хабаровского края избрали Сергея Фургала.

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