Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин выиграл выборы губернатора во Владимирской области
Кандидат в губернаторы Владимирской области от ЛДПР Владимир Сипягин выиграл второй тур выборов главы региона. После обработки 100% протоколов избирательных комиссий он получил 57,03% голосов, сообщается на сайте ЦИК РФ.
Действующий глава региона Светлана Орлова, которая баллотировалась от «Единой России», получила 37,46% голосов избирателей.
Владимир Сипягин поблагодарил жителей области за поддержку в первом и втором турах выборов. «Я не подведу жителей Владимирской области, они не пожалеют о своем выборе», — сказал кандидат ночью в здании областного избиркома.
23 сентября вторые туры губернаторских выборов прошли в двух регионах — во Владимирской области и в Хабаровском крае. В обоих случаях победили кандидаты от ЛДПР. Губернатором Хабаровского края избрали Сергея Фургала.