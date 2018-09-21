Глава ЦИК посоветовала участникам второго тура в Приморье не участвовать в новых выборах губернатора
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что оба участника второго тура выборов губернатора Приморья — единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко — не должны выставлять свои кандидатуры на повторное голосование.
Оба кандидата, сказала Памфилова в интервью телеканалу РБК, «потеряли доверие и дискредитировали себя в глазах избирателей».
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко назвал заявление главы ЦИК «форменным популизмом» и попыткой вмешаться в выборы, а также рекомендовал Памфиловой подать в отставку.
Андрей Тарасенко — действующий глава региона — пока заявление Памфиловой не прокомментировал.
Второй тур губернаторских выборов, в котором участвовали Андрей Тарасенко и Андрей Ищенко, прошел в Приморье 16 сентября. После обработки 95% бюллетеней сообщалось, что кандидат от КПРФ опережает действующего главу региона, однако затем избирком объявил, что победу одержал Тарасенко.
20 сентября краевой избирком по рекомендации ЦИК отменил итоги второго тура выборов губернатора Приморья из-за массовых нарушений и фальсификаций.