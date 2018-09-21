Глава ЦИК посоветовала участникам второго тура в Приморье не участвовать в новых выборах губернатора

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что оба участника второго тура выборов губернатора Приморья — единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко — не должны выставлять свои кандидатуры на повторное голосование.

Оба кандидата, сказала Памфилова в интервью телеканалу РБК, «потеряли доверие и дискредитировали себя в глазах избирателей».

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко назвал заявление главы ЦИК «форменным популизмом» и попыткой вмешаться в выборы, а также рекомендовал Памфиловой подать в отставку.

Андрей Тарасенко — действующий глава региона — пока заявление Памфиловой не прокомментировал.