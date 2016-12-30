Продолжение следует Что случилось с героями, о которых «Медуза» писала в 2016 году

Многие люди, которым довелось стать героями журналистских публикаций, вскоре после этого оказываются забыты и читателями, и репортерами. Чтобы этого не происходило, в конце каждого года «Медуза» возвращается к главным сюжетам и героям, о которых мы писали на протяжении последних двенадцати месяцев. Этот текст готовили корреспонденты «Медузы» Илья Жегулев, Даниил Туровский, Саша Сулим, Евгений Берг, а также Илья Азар и Катерина Гордеева, которые уже не являются штатными сотрудниками издания.

В январе 2016 года «Медуза» рассказала историю побега и жизни северокорейца Кима, которому ФМС России отказало в предоставлении статуса беженца. Это грозило мужчине депортацией на родину, в КНДР, где его могли ожидать тюрьма и расстрел.

Весной 2016 года Ким получил свидетельство о предоставлении временного убежища на год. После этого, по словам правозащитницы Елены Буртиной из «Гражданского содействия», убежище предоставили ему и в США. Летом 2016-го он исчез из поля зрения правозащитников. В сентябре Ким позвонил им из Южно-Сахалинска и объяснил, что, узнав о получении разрешения, решил добраться до США самостоятельно. Для этого он купил лодку и мотор — однако уже выйдя в океан, понял, что так его не переплыть. Ким вернулся в Южно-Сахалинск и вскоре улетел в США, где теперь и живет.

Зимой и весной 2016 года «Медуза» много писала о проекте поправок к закону «Об иностранных агентах», которые могли превратить деятельность российских благотворительных агентов в политическую (с точки зрения государства).

В итоге поправки в исходном виде так и не были приняты, а некоммерческие организации и их возможное сотрудничество с государством в социальной сфере стали одной из главных тем послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в декабре.

В феврале 2016 года «Медуза» рассказала о Насте Джаллул (Тереховой) — сироте из столичного Дегунино, усыновленной сирийским гражданином и незаконно вывезенной из России в Сирию в 2010 году, незадолго до начала войны. Бабушка Тереховой, пытавшаяся связаться с внучкой, много лет ничего не знала о ее судьбе.

Вскоре после публикации материала на российском телевидении появилась видеозапись, подтверждающая, что девочка жива и здорова. Из видеозаписи, которая попала в распоряжение телевизионщиков предположительно через новую жену отца Анастасии Джаллул, следует, что девочка вместе с отцом и многочисленными сводными братьями и сестрами сумела перебраться из Сирии в Турцию и находится в безопасности. На словах бабушке Джаллул передали, что отец Анастасии даже не против, чтобы Настя увиделась с бабушкой. С тех пор, однако, он на связь не выходил — но бабушка надеется все же увидеться с внучкой в 2017 году.

В конце февраля 2016 года «Медуза» опубликовала материал о том, как силовики в Дагестане закрывают салафитские мечети и преследуют прихожан, исповедующих ультраконсервативный ислам. В частности, имам хасавюртовский мечети Мухаммад Наби Сильдинский рассказывал, как организовал многотысячную акцию протеста против религиозных преследований. Он объяснял, что ему приходится скрываться в своей мечети, чтобы избежать провокаций.

Фото: Даниил Туровский / «Медуза»

8 апреля 2016 года Сильдинского задержали и обвинили в публичном оправдании терроризма (статья 205.2 Уголовного кодекса РФ) и возбуждении ненависти (статья 282). Спорные высказывания следствие нашло в одной из его речей. 24 октября 2016 суд приговорил имама к пяти годам заключения.

Процесс украинской летчицы Надежды Савченко, которую в России обвиняли в причастности к убийству двух сотрудников ВГТРК в Луганской области, завершился весной 2016 года. Савченко вела себя вызывающе, делала в зале суда политические заявления. В ответ на запрос об интервью Савченко прислала журналисту Илье Азару письменный ответ, в котором, например, сообщила: «Вы человек высокомерный, привыкли ставить себя выше других, к людям вы относитесь как к мусору. Это было заметно с той позы, в которой вы сидели в зале суда и по мимичной реакции вашего лица на происходящее в суде».

В конце марта суд приговорил Савченко к 22 годам лишения свободы. Еще находясь в СИЗО, она успела стать депутатом Верховной рады от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и Парламентской ассамблеи Совета Европы. 25 мая Савченко обменяли на задержанных в Луганской области россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, и она вернулась на родину.

Что стало с Ерофеевым и Александровым, неизвестно — ни одного публичного заявления они с тех пор не сделали. А Савченко в аэропорту встречала Юлия Тимошенко. В тот же день ее принял президент Петр Порошенко. При этом оба опытнейших украинских политика не скрывали: они не понимают, чего можно ожидать от Савченко и даже побаиваются ее.

Уже 27 мая, через два дня после освобождения, она заявила, что готова выдвинуться в президенты Украины. В июле не исключила: для того, чтобы побороть коррупцию «ей придется стать диктатором». В декабре она безо всяких полномочий встретилась в Минске с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР — обсудить обмен пленными. Это вызвало крайне резкую реакцию официального Киева: Савченко была исключена из партии и из украинской делегации в ПАСЕ. 24 декабря она назвала действующую украинскую власть «преступной».

Историю владельца «Домодедово», заключенного под домашний арест по делу о теракте в аэропорту (2011), «Медуза» рассказала в марте 2016-го. В тот момент люди из окружения Каменщика и представители бизнеса были уверены: уголовное преследование затеяно с одной целью — убедить предпринимателя продать аэропорт. В качестве потенциального покупателя чаще всего называли одну из компаний близкого друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга.

Председатель совета директоров аэропорта Домодедово, владелец компании DME Ltd. Дмитрий Каменщик в Басманном суде. 14 апреля 2016 года Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Летом Каменщика отпустили из-под ареста. А в сентябре дело против него и вовсе было прекращено в обмен на компенсации пострадавшим от теракта. Похожая история произошла годом ранее с Владимиром Евтушенковым, однако тот передал в итоге свой пакет акций «Башнефти» государству. Каменщик же по-прежнему сохраняет контроль над аэропортом Домодедово.

В апреле 2016 года на очередной «прямой линии» президент Владимир Путин оставил без конкретного ответа вопрос о предоставлении возможности близким родственникам находиться рядом с пациентами в реанимации. Сразу после этого «Медуза» опубликовала материал о том, к чему приводят эти правила: родители не могут увидеть своих детей, в каком бы тяжелом состоянии они ни находились.

Вскоре после публикации Владимир Путин дал поручение Минздраву «обеспечить методическое сопровождение регионов в вопросе допуска родных и близких к пациентам, находящимся в реанимации и палате интенсивной терапии». В начале декабре соответствующее методическое пособие разослали главам больниц по всей России.

В апреле 2016 года «Медуза» рассказала о группировках, которые охотятся на гомосексуалов: сразу несколько банд в Санкт-Петербурге заманивали геев на «свидания», а потом избивали и вымогали у жертв деньги.

В октябре двух участников одной из группировок осудили. Один из них получил получил два года и три месяца тюрьмы, другая была приговорена к двум годам условно и отпущена в зале суда.

В мае 2016 года «Медуза» опубликовала материал о том, как завершивший политическую карьеру бизнесмен Михаил Прохоров управляет своими медиаактивами и испытывает давление властей, недовольных расследованиями, выходящими в РБК. Через две недели терпение иссякло: после проходной (по меркам прочих материалов) публикации в газете о том, что напротив «Дворца Путина» на юге России будут разводить устриц, был уволен главный редактор газеты Максим Солюс; вместе с ним ушли шеф-редактор объединенной редакции РБК Елизавета Осетинская и главный редактор сайта Роман Баданин.

Новое редакционное руководство холдинга на первой же встрече с коллективом, расшифровку которой опубликовала «Медуза», рассказало о «двойной сплошной» — и о том, что ее не следует пересекать. Елизавета Осетинская уехала на учебу в Стэнфорд; Роман Баданин летом возглавил телеканал «Дождь» — и активно его перестраивает.

24 июня 2016 года в московском ресторане при получении взятки в 150 тысяч евро наличными был задержан (и на следующий день отправлен в СИЗО) губернатор Кировской области Никита Белых. «Медуза» подробно рассказывала, как бывший лидер «Союза правых сил» превратился в «системного либерала» и как он руководил Кировской областью.

Никита Белых в Басманном суде Москвы, 25 июня 2016 года Фото: Валерий Мельников / Sputnik / Scanpix / LETA

С тех пор чиновник так и не признал свою вину (он утверждает, что деньги предназначались на нужды города; расследование Reuters утверждало, что они могли пойти на предвыборную кампанию «Единой России»). Белых продолжает сидеть в СИЗО в ожидании суда, но регулярно попадает в новости. Так, в октябре стало известно, что Белых собирается жениться, а в ноябре «Ведомости» сообщили, что Кремль якобы предложил Белых дать показания против Алексея Навального в обмен на освобождение из СИЗО. Кроме того, «Новая газета» опубликовала письмо Белых, в котором тот предлагал либералам-единомышленникам «работать» и «строить партии».

В мае 2015 года проповедник «Исламского государства» Мурад Атаев (имам берлинской мечети, которую власти считали местом вербовки боевиков) в интервью «Медузе» рассказал, как устроено ИГ, как группировка вербует сторонников и насколько в самопровозглашенном халифате ценятся «русскоязычные боевики».

В июне 2016-го суд Берлина приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы за поддержку действий ИГ и вербовку новых членов группировки. В качестве доказательств в суде рассматривались записи Атаева на сайте Shamtoday и интервью «Медузе».

Бывший руководитель госпредприятия «Крымские морские порты» Сергей Меняйло весной 2014 года стал губернатором Севастополя. Работа у него не спорилась: в частности, случился серьезный конфликт с бывшим «народным мэром» города Алексеем Чалым.

Накануне второй годовщины «крымской весны» губернатор Меняйло дал беспрецедентное по продолжительности пятичасовое интервью «Медузе» (сторонники Чалого в частных беседах называли такой хронометраж еще одним доказательством его профнепригодности). В интервью он, в частности, порекомендовал крымским татарам селиться «высоко-высоко в горах» — у татар это заявление вызвало возмущение.

Противники Меняйло продолжили борьбу с главой региона, и в июле 2016-го она увенчалась успехом: Меняйло ушел с поста губернатора Севастополя по собственному желанию, а его место занял замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников. В ноябре парламент Севастополя ввел прямые выборы главы региона. Сам Меняйло отправился на должность полпреда президента в Сибирский федеральный округ, где он оценивает, насколько хорошо регионы исполняют указы Владимира Путина.

В июле 2015 года «Медуза» опубликовала историю российского путешественника Константина Журавлева, попавшего в плен к сирийским исламистам в октябре 2013-го. Сначала боевики требовали от его родителей выйти в Москве на пикеты против против войны в Сирии, а потом пытались обменять Журавлева на солдат, находящихся в заключении у правительственных сил Сирии в Дамаске. После января 2015 года о Журавлеве не было никаких известий.

Константин Журавлев, вернувшийся в Россию из сирийского плена Фото: Антон Карлинер для «Медузы»

14 октября 2016-го ФСБ внезапно сообщило о его освобождении. Журавлев вернулся в родной Томск, а через два месяца встретился с корреспондентом «Медузы» и подробно рассказал, как провел в плену 1096 дней.

В июле «Медуза» рассказала об устройстве московских муниципальных приютов для бездомных животных. Это произошло после того, как в столичном районе Вешняки зоозащитники нашли десятки мертвых животных на территории частного питомника организации «Эко». Компания, которую защитники животных называли «живодерней», обслуживала половину муниципальных приютов Москвы.

Летом «Эко» потеряла почти все контракты; правда, фирмы, которые пришли ей на смену, тоже обладали сомнительной репутацией.

С января 2017 года коммерческие организации должны покинуть эту сферу. 2 августа мэрия Москвы передала ответственность за приюты государственному бюджетному учреждению «Автомобильные дороги». Как рассказала «Медузе» юрист и зоозащитник Светлана Зиберт, власти планируют обслуживать приюты с помощью штатных работников «Автодорог» и отменить тендеры на управление приютами в этой сфере.

Руководитель «Эко» Вера Петросьян в разговоре с «Медузой» заявила, что в 2017-м организация займется уже существующими двумя частными приютами в Царицыно. 31 декабря у организации истечет последний контракт с властями Москвы.

В августе «Медуза» опубликовала текст о том, чем занимается бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский после выхода из тюрьмы: выяснилось, в частности, что его сайт «Открытая Россия» несколько раз безуспешно пытался перезапуститься, а сам олигарх помогал оппозиционному политику Алексею Навальному с деньгами на адвокатов.

По итогам статьи Ходорковский то ли в шутку, то ли всерьез пообещал в фейсбуке провести планерку — с обсуждением ее содержания. Уже через месяц он объявил о конкурсе стартапов и пообещал профинансировать не один, а несколько медийных проектов, вложив в каждый от пяти до 30 миллионов рублей в год; пять таких проектов уже отобраны и будут запущены в январе. Еще одно новое медиа при Ходорковском называется Центр управления расследованиями и публикует, соответственно, расследования на актуальные темы на базе «Открытой России».

Михаил Ходорковский дает пресс-конференцию по скайпу для российских журналистов Фото: Виталий Белоусов / Sputnik / Scanpix / LETA

Продолжил Ходорковский заниматься и политической деятельностью: сначала объявил о поиске кандидатов, которые могут заменить Владимира Путина на посту президента России (в лонглист вошли, например, Григорий Явлинский и журналистка Ольга Бешлей), а также пообещал на базе «Открытой России» обучить 400 кандидатов в муниципальные депутаты для грядущих выборов в Москве.

В середине августа 2016 года международная организация «Правовая инициатива» опубликовала отчет «Производство калечащих операций на половых органах у девочек в Дагестане». Подобные практики называют женским обрезанием, в 2012-м они были запрещены ООН, поскольку нарушают права женщин на здоровье, безопасность и физическую неприкосновенность.

Отчет яростно обсуждали; в поддержку практики выступили немногие. Среди них был председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев. Он заявил, что обрезать следует «всех женщин», чтобы «на Земле не было разврата». Позже в интервью «Медузе» Бердиев признался, что пошутил — и что женское обрезание чуждая исламу традиция.

В конце октября прокуратура Дагестана сообщила, что проверка не подтвердила информацию об операциях по женскому обрезанию в некоторых районах республики. Муфтий Бердиев продолжает высказываться на резонансные темы. Например, в середине декабря он предложил «взорвать к чертовой матери» «Ельцин-центр» в Екатеринбурге.

В конце августа 2016 года журналистка «Медузы» Екатерина Кронгауз рассказала в фейсбуке о преподавателе московской школы № 57 (считается одной из лучших в столице), который долгие годы домогался учеников и учениц. Вскоре было названо его имя — Борис Меерсон. История перекликалась с только что случившимся флешмобом #янебоюсьсказать; ситуацию вокруг школы обсуждали и в интернете, и в мэрии Москвы, и на федеральных телеканалах. В интернете выступили жертвы домогательств, появились обвинения в адрес других преподавателей учебного заведения.

Многие родители нынешних учеников школы встали на сторону руководства школы, которое заявило, что Меерсон был уволен еще за месяц до скандала. Сам Меерсон к моменту начала скандала уже жил в Израиле.

В результате конфликта уволились директор школы Сергей Менделевич и два завуча. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «развратные действия» по отношению к несовершеннолетним против Меерсона — и также находящейся в Израиле бывшей ученицы и преподавательницы школы № 57 Марии Немзер. Новым директором школы назначили бывшего проректора Российской экономической школы Андрея Бремзена. От интервью с «Медузой» он отказался. С прессой не общается никто из руководителей и преподавателей школы. Для обсуждения и предотвращения подобных ситуаций в 57-й школе создан управляющий совет — в него вошли преподаватели и выпускники.

1 ноября «Медуза» опубликовала письмо Ильдара Дадина — первого в России осужденного по статье УК о неоднократном нарушении правил проведения уличных акций — о пытках в ИК-7 в Карелии. В письме он рассказал, что сотрудники колонии, включая ее начальника Сергея Коссиева, избивают и пытают самого Дадина и других заключенных. Спустя два дня к активисту приехала уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Она предложила перевести Дадина в другую колонию, чтобы избежать «подозрений в необъективности или субъективном подходе» к активисту. Европейский суд по правам человека принял жалобу Дадина на пытки и присвоил ей приоритетный статус.

Пикет в поддержку Ильдара Дадина около ИК-7 в Карелии, ноябрь 2016 года

Фото: Давид Френкель / Коммерсантъ

9 ноября «Медуза» опубликовала второе письмо Дадина, в котором он рассказал, что после вмешательства Москальковой и приезда членов Совета по правам человека при президенте избиения и пытки заключенных в ИК-7 не прекратились.

Проверка ФСИН не нашла подтверждений того, что Дадина пытали. Замглавы ФСИН Валерий Максименко назвал активиста «очень талантливым имитатором». Управление СК РФ по Карелии также не нашло подтверждения слов осужденного. Тогда как «Медуза» рассказала и о других колониях, где зэков систематически пытают.

5 декабря Ильдара Дадина этапировали из ИК-7. Причиной этого перевода ФСИН назвала «обеспечение личной безопасности». Жена Дадина Анастасия Зотова рассказала «Медузе», что ее муж якобы отправлен в одну из колоний в Кировской области, но по состоянию на 30 декабря точных данных о местонахождении Дадина по-прежнему нет.