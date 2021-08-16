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В «Агентах лета» снова вторая сцена! Послушайте еще десять участников нашего марафона

Источник: Meduza

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Музыкальный марафон «Агенты лета» в поддержку «Медузы» уже два с половиной месяца в эфире! Мы безумно благодарны всем артистам, которые делятся с нами своим творчеством (а их, поверьте, оооочень много, мы едва успеваем между новостями все слушать!). Чтобы максимально представить всех музыкантов, мы специально запустили вторую сцену, как на настоящем фестивале. Ее первый выпуск вышел в июне, а затем на ней выступили даже сотрудники «Медузы». Сегодня в новом выпуске еще десять отличных артистов, решившим поучаствовать в нашем марафоне. Оставайтесь на связи с «Агентами лета», помочь «Медузе» можно тут.