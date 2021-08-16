В «Агентах лета» снова вторая сцена! Послушайте еще десять участников нашего марафона
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Музыкальный марафон «Агенты лета» в поддержку «Медузы» уже два с половиной месяца в эфире! Мы безумно благодарны всем артистам, которые делятся с нами своим творчеством (а их, поверьте, оооочень много, мы едва успеваем между новостями все слушать!). Чтобы максимально представить всех музыкантов, мы специально запустили вторую сцену, как на настоящем фестивале. Ее первый выпуск вышел в июне, а затем на ней выступили даже сотрудники «Медузы». Сегодня в новом выпуске еще десять отличных артистов, решившим поучаствовать в нашем марафоне. Оставайтесь на связи с «Агентами лета», помочь «Медузе» можно тут.
«Плейлист Венкова» «Так не хочется революции»
Хочется поблагодарить «Медузу» за интерес к нашему материалу. Никакие ярлыки и прессинг со стороны заинтересованных в отключении интернета лиц никогда не сможет подавить нарождающееся самосознание молодого поколения.
«Черемуха» «Обскур»
Это трек по мотивам последних протестных событий об «оборотне в погонах», который, надев броню и каску, снял с себя все человеческое и стал частью репрессивной машины. А вечером, переодевшись в домашнее, этот сотрудник N1376 вернулся к привычному быту, к своей семье, поел солянку или окрошку, выпил — необязательно водки — может просто чайку и свалился в глубокий сон от усталости. Такая у него работа.
Название трека отсылает к обскурантизму — борьбе с просвещением и светскостью, а так же образу концентрированной агрессии в произведениях Джоан Роулинг.
На самом деле это клип и песня не про политику вообще. Это про то, как быстро можно утратить такие человеческие черты, как сострадание и эмпатия, если с тебя сняли за это ответственность.
В клипе снялись актеры челябинского театра «Манекен» Александр Рябков и Илья Селиверстов, а фотографии с протестных акций предоставил Евгений Фельдман. Я им очень признателен.
Я решил поддержать «Медузу», потому что независимых СМИ в России практически не осталось, для меня важно видеть процессы в России с точки зрения, отличной от государственной. И я против государственной пропаганды, поэтому считаю, что «Медузу» надо поддерживать всеми возможными способами.
Екатерина Яшникова «Родная тишина»
MishRooms «Скажи Мне Прощай»
Песня «Скажи Мне Прощай», как и клип который был снят для этой песни, о том, как важно сохранять себя, жить и любить вопреки текущим обстоятельствам. Клип мы снимали о подростках и для подростков и их родителей. Мне кажется важным помнить и понимать, что быть подростком — иногда довольно сложно. Это период, который нужно прожить и в котором подростки нуждаются в поддержке и понимании своих близких.
Ну а поддержать «Медузу» я решил потому, что это профессиональный и честный медиапроект, один из немногих на сегодняшний день. Удачи «Медузе» во всех начинаниях!
«Лензвук» «Можно спасти»
Крайне искреннее и нежное постпанк-посвящение группы «Лензвук» капитанам Немо, Дон Кихотам, Эдуардам Старковым всех времен и народов. Всех нас, включая уважаемую «Медузу», еще можно спасти от надвигающейся тьмы, невежества и безумия!
Лена Меркулова «До весны»
«До весны» — это песня о состоянии полета и свободы. Идеальный мир, с точки зрения птиц и не только. Я как независимый музыкант не приемлю рамки и границы, для меня важна свобода говорить и знать правду. Сейчас мы имеем возможность осознанно влиять на формирование информационной среды вокруг себя. И поддержка — это лучшая верификация.
Fire Granny «Колобок»
Чем влиятельнее СМИ, тем больше у него сторонников и противников. Если такое СМИ закроется, то его сторонникам станет нечего читать, а противникам станет нечего ругать. Проиграют все.
Мы — группа из Москвы, а наша суть остается неизменной. Мы любим музыку и играем ее для всех. В начале года у нас вышел «Колобок» — это анимационный клип и почти рэп-мюзикл на слова Алексея Олейникова. Его полюбили самые разные люди — и наши слушатели, и комментаторы на ютубе, и зрители на фестивале мультфильмов.
Теперь благодаря «Медузе» посмотреть и послушать «Колобка» сможете и вы. Без «Медузы» вам было бы сложнее узнать о нем. Вот почему мы поддерживаем «Медузу».
Saneka «Ретроградный Сатурн»
Сатурн — это бог-старик, пожирающий своих детей в безумном страхе потерять власть. Но сбывается пророчество, и ретроградного Сатурна на небосводе сменяет Юпитер (Зевс), а съеденные дети воцаряются на Олимпе. Так что наша песня о том, что все пройдет и осознание этого уже свобода.
А еще мы верим, что самое большое зло рождается из безразличия и наше интернет-время дает много возможностей с ним бороться. Поэтому «Медузу» и других необоснованно заклейменных «подозрительными» «нежелательными» и «неугодными» нужно поддерживать и прямо сейчас, дальше придут за нами.
Spasibo Cosmos «Равновесие»
Мы группа из Екатеринбурга Spasibo Сosmos. Мы являемся вашими читателями, и новость о присвоении вам статуса «иноагента» не прошла мимо нашего внимания. Со своей стороны мы хотим поддержать вас словом и гармонией в рамках акции «Агенты лета».
В любое время разность мнений обеспечивает то равновесие мыслей, которое необходимо для правильного взросления общества. Крепкого пера «Медузе»!
The Gitas «Obsession»
The Gitas — международная рок-группа, состоящая из выходцев из Украины, Гватемалы и Аргентины. Мы выступаем за правду, справедливость и свободу во всех аспектах. The Gitas поддерживает независимые СМИ и непредвзятую журналистику, такую как «Медуза».