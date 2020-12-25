Совет Федерации в последний день работы в 2020 году одобрил много резонансных законов Теперь YouTube грозят огромные штрафы, за клевету дадут до двух лет, а имущество силовиков — это секрет. Список
Теперь любой может стать «иностранным агентом»
Российские сенаторы на заседании 25 декабря одобрили закон, позволяющий признавать «иностранными агентами» физические лица и общественные объединения без образования юрлица, которые занимаются в России политикой и получают зарубежное финансирование. Также сенаторы одобрили закон, предусматривающий до пяти лет лишения свободы в отношении физлица — «иностранного агента», отказавшегося подать заявку на включение в соответствующий реестр или предоставить отчет о своей деятельности.
Чиновникам грозят штрафы за оскорбление граждан
Сенаторы одобрили закон о штрафах для государственных служащих за оскорбление граждан. Размер штрафов — от 50 до 150 тысяч рублей.
Журналистам запретили участвовать в митингах, которые они освещают
Сенаторы одобрили закон, который запрещает журналистам, работающим на митинге, принимать непосредственное участие в этой акции: например, агитировать, раздавать листовки или использовать плакаты. Также закон запрещает журналистам скрывать отличительный знак представителя СМИ. Кроме того, закон запрещает проводить протестные акции у зданий экстренных служб.
А сами митинги запретили финансировать из-за рубежа
Сенаторы одобрили закон, запрещающий финансировать массовые акции в России из других стран. Закон обязывает организаторов митингов отчитываться об источниках финансирования мероприятий. Кроме того, после вступления закона в силу деньги на организацию митингов, в которых ожидается более 500 участников, должны поступать только на банковский счет в российском банке.
YouTube и Facebook грозят миллиардные штрафы за запрещенную в России информацию
Сенаторы одобрили закон, устанавливающий высокие штрафы для провайдеров и владельцев интернет-ресурсов, которые отказались удалить информацию, запрещенную в России. Штраф за повторный отказ удалить такие материалы для юрлиц привязали к выручке, из-за чего YouTube и Facebook потенциально могут оштрафовать на миллионы или миллиарды долларов.
За клевету в интернете предусмотрели до двух лет тюрьмы
Сенаторы одобрили закон, вводящий уголовную ответственность за распространение клеветы в интернете. Максимальное наказание за это составляет два года лишения свободы.
За пропаганду наркотиков в интернете ввели штрафы
Сенаторы одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете.
Роскомнадзору разрешили блокировать зарубежные сайты за цензуру в отношении российских СМИ
По закону ведомство сможет частично или полностью блокировать интернет-ресурсы, которые ограничивают общественно значимую информацию на территории России, в том числе в связи с иностранными санкциями против России. Инициировать блокировку станет Генпрокуратура по согласованию с МИД России. Потенциально закон угрожает Twitter, Facebook и YouTube.
Соцсети обязали искать и блокировать противоправную информацию
Это требование закона распространяется на соцсети, которые ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей из России. В законе среди прочего дано определение, что такое социальная сеть. Один из авторов закона Александр Хинштейн говорил, что к соцсетям относятся Facebook, Twitter, «Одноклассники», «Вконтакте», TikTok, в то время как мессенджеры Telegram или WhatsApp войдут в их число, когда в них «появится возможность комментариев и доступ неограниченного круга лиц» (впрочем, в телеграм-каналах комментарии уже есть).
Сведения об имуществе судей, прокуроров, следователей, силовиков и их близких засекретили
Принятый закон обязывает всех операторов персональных данных, в том числе государственные ведомства и мобильных операторов, обеспечить конфиденциальность личных сведений и данных об имуществе сотрудников судейских, правоохранительных, контролирующих и военных органов, а также «близких указанных лиц».
За блокирование улиц теперь грозит тюрьма
Сенаторы одобрили закон, который предусматривает до одного года лишения свободы за умышленное блокирование улиц, если это угрожало жизни, здоровью и безопасности граждан или создало угрозу уничтожения или повреждения имущества. Если эти действия по неосторожности причинили легкий вред здоровью, то максимальное наказание составит два года лишения свободы, если вред средней тяжести — три года, если тяжкий вред — четыре года, если человек умер — пять лет.
В Россию вернутся вытрезвители
Совет Федерации одобрил закон, позволяющий регионам создавать платные медицинские вытрезвители с 1 января 2021 года. Система вытрезвителей существовала еще в Советском Союзе, а затем — в России. С людей, попавших в вытрезвитель, взимали плату. В 2011 году в рамках реформы МВД вытрезвители ликвидировали, но в следующие годы неоднократно появлялись сообщения о планах их восстановить. В марте 2019 года с предложением вернуть вытрезвители выступил Совет Федерации.