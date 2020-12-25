Соцсети обязали искать и блокировать

Это требование закона распространяется на соцсети, которые ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей из России. В законе среди прочего дано определение, что такое социальная сеть. Один из авторов закона Александр Хинштейн говорил, что к соцсетям относятся Facebook, Twitter, «Одноклассники», «Вконтакте», TikTok, в то время как мессенджеры Telegram или WhatsApp войдут в их число, когда в них «появится возможность комментариев и доступ неограниченного круга лиц» (впрочем, в телеграм-каналах комментарии уже есть).