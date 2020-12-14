В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за клевету в интернете

Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин внес на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий до двух лет лишения свободы за распространение клеветы в интернете.

Депутат предложил дополнить такой нормой вторую часть статьи 128.1 Уголовного кодекса РФ («Клевета»). Сейчас за нарушение предусмотрены штраф до одного миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.

Также Дмитрий Вяткин предложил лишать свободы на срок до двух лет за клевету «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных» (что это такое, не уточняется).

Парламентарий также предложил расширить виды наказаний, предусмотренных другими частями статьи о клевете. Помимо штрафов и обязательных работ, предусмотренных нынешней версией статьи, он предложил ввести лишение свободы, принудительные работы и арест.

Максимальное наказание по статье о клевете, согласно инициативе депутата, составит пять лет лишения свободы за «клевету, соединенную с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления». В нынешней редакции статьи преступления против половой неприкосновенности не упоминаются.