Госдума приняла законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Гоcдума в третьем чтении одобрила законопроект, по которому госслужащих можно штрафовать на сумму до 150 тысяч рублей за оскорбление граждан.

Законопроект вводит административную ответственность за оскорбление, «совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной гражданской или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий».

Наказание для чиновников предполагает или 50-100 тысяч рублей штрафа или дисквалификацию до года. За повторное нарушение — штраф 100-150 тысяч рублей или дисквалификация до двух лет.

Одобренные депутатами поправки в КоАП также расширяют понятие «оскорбление»: оно теперь трактуется не только как унижение чести и достоинства в неприличной форме, но и в форме, «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности», уточняет пресс-служба Госдумы.

Проект закона, кроме того, увеличивает штрафы за оскорбление для всех граждан.

Так, за оскорбление «нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных», «содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ», а также в интернете максимальный штраф для физического лица увеличивается с пяти до 10 тысяч рублей; для юридического — с 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Законопроект в мае 2020 года внесли в Госдуму единороссы. В пояснительной записке сказано, что документ разработали по поручению президента РФ Владимира Путина.