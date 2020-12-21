Депутаты предложили создать реестр соцсетей. Его участников обяжут блокировать противоправный контент

Депутаты Госдумы предложили создать реестр социальных сетей, участников которого обяжут мониторить опубликованный контент и блокировать .

Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли такую поправку к законопроекту 2017 года о регулировании социальных сетей, сообщает ТАСС.

Авторы поправок предложили включать в реестр социальные сети, которые ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей из России. Если число пользователей в течение трех месяцев меньше этого числа, то соцсеть исключат из реестра по заявлению владельца (без заявления — только, если посетителей меньше в течение полугода).

Депутаты предложили дать следующее определение понятию «социальная сеть»: сайт в сети интернет, и (или) информационная система, и (или) программа для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются их пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации на государственном языке РФ, государственных языках республик в составе РФ или иных языках народов РФ, на которых может распространяться реклама, направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, и доступ к которым в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей сети интернет, находящихся на территории РФ.

Реестр по предложению парламентариев должен вести Роскомнадзор. Поправки обязывают хостинг-провайдера предоставить ведомству сведения о владельце соцсети в течение трех рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления.

Многие соцсети входят в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). По запросу ФСБ и других силовых ведомств участники этого реестра обязаны предоставлять переписку пользователей, файлы, которыми они обмениваются, аудиосообщения и данные о платежах.