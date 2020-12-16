В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за блокирование улиц

Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин внес на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий до одного года лишения свободы за умышленное блокирование улиц, если это угрожало жизни, здоровью и безопасности граждан или создало угрозу уничтожения или повреждения имущества.

Депутат предложил внести соответствующие изменения в статью 267 Уголовного кодекса России («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения»).

Если из-за блокирования улиц человеку по неосторожности причинили легкий вред здоровью, то в этом случае, согласно законопроекту, максимальное наказание составит два года лишения свободы. В случае, если речь идет о вреде здоровью средней тяжести, то максимальное наказание — три года заключения.

Ответственность за тяжкий вред здоровью, смерть человека или группы людей уже предусмотрена в текущей редакции статьи 267 УК РФ.

В России улицы часто несогласованно блокируют во время протестных акций.

Депутат Дмитрий Вяткин — автор нескольких резонансных законопроектов, внесенных на рассмотрение парламента в последнее время.

В ноябре парламентарий внес два законопроекта, которые ужесточают правила проведения митингов. В частности, депутат предложил признавать митингами очереди на пикеты и массовые передвижения граждан в общественных местах. Еще один его законопроект предусматривает штрафы за нарушение порядка финансирования митингов.

В декабре Дмитрий Вяткин внес законопроект, предусматривающий до двух лет лишения свободы за распространение клеветы в интернете.

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