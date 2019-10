Новая Need for Speed, приключения джедая-недоучки и непонятная (но страшно интригующая!) игра Хидео Кодзимы «Медуза» выбрала главные видеоигры ноября

Need For Speed Heat

Для кого: для тех, кто скучает по Need for Speed

Дата выхода: 8 ноября на PC, PS4 и Xbox One

Когда-то Need for Speed считалась самой любимой гоночной серией на свете. В середине 2000-х в России невозможно было найти подростка, который после ночных гонок в Need for Speed: Undeground не мечтал бы увешать неоном отцовский автомобиль. Позже в Most Wanted 2005 года появились лихие погони с полицейскими. Настырных преследователей можно было обвести вокруг пальца, сбросив на них гигантский пончик (да!). Стоит ли и говорить, что восторгу фанатов и игровых критиков не было предела.

Но после Most Wanted разработчики и издатель ударились в эксперименты — все больше выпусков оказывались либо нишевыми, либо слишком спорными. Новая часть с подзаголовком Heat — это еще одна попытка вернуть утраченное доверие фанатов. Опять неон, опять нелегальные ночные заезды (дневные тоже будут), опять кошки-мышки с неугомонными полицейскими.

В целом звучит отлично, вот только в случае с Need for Speed загадывать не хочется — можно и обжечься. В конце концов, предыдущие части до выхода тоже заставляли верить в то, что в этот раз у авторов точно все получится. Стоит скрестить пальцы.