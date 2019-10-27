Новая Need for Speed, приключения джедая-недоучки и непонятная (но страшно интригующая!) игра Хидео Кодзимы «Медуза» выбрала главные видеоигры ноября

Red Dead Redemption 2

Для кого: для тех, кто не поиграл в 2018 году

Дата выхода: 5 ноября на PC (уже вышла на PS4 и Xbox One)

Rockstar Games

Игры вроде Red Dead Redemption 2 выходят раз в пять лет — и, что называется, делят индустрию на до и после. История банды головорезов, которые бегут от вездесущих «пинкертонов» (хотя прежде всего от самих себя), даже год спустя после выхода на консолях не вызывает ничего кроме искреннего восхищения.

Теперь с Red Dead Redemption 2 смогут познакомиться и владельцы компьютеров — им досталась самая красивая версия игры. Разумеется, чтобы увидеть вестерн во всем его великолепии, понадобится мощный PC. Но гораздо интереснее то, что сделают с игрой авторы модов, которые непременно влезут в ее код — и переделают все под себя. Благодаря любительским модам четвертая и пятая части GTA оставались актуальными в течение многих лет после выхода (да San Andreas до сих пор жива!). Наверняка с Red Dead Redemption 2 случится та же история.