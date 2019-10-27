Новая Need for Speed, приключения джедая-недоучки и непонятная (но страшно интригующая!) игра Хидео Кодзимы «Медуза» выбрала главные видеоигры ноября
Red Dead Redemption 2
Для кого: для тех, кто не поиграл в 2018 году
Дата выхода: 5 ноября на PC (уже вышла на PS4 и Xbox One)
Игры вроде Red Dead Redemption 2 выходят раз в пять лет — и, что называется, делят индустрию на до и после. История банды головорезов, которые бегут от вездесущих «пинкертонов» (хотя прежде всего от самих себя), даже год спустя после выхода на консолях не вызывает ничего кроме искреннего восхищения.
Теперь с Red Dead Redemption 2 смогут познакомиться и владельцы компьютеров — им досталась самая красивая версия игры. Разумеется, чтобы увидеть вестерн во всем его великолепии, понадобится мощный PC. Но гораздо интереснее то, что сделают с игрой авторы модов, которые непременно влезут в ее код — и переделают все под себя. Благодаря любительским модам четвертая и пятая части GTA оставались актуальными в течение многих лет после выхода (да San Andreas до сих пор жива!). Наверняка с Red Dead Redemption 2 случится та же история.
Blacksad: Under the Skin
Для кого: для любителей нуара и интерактивного кино
Дата выхода: 5 ноября на PC, PS4 и Xbox One (до конца года выйдет на Switch)
Игровая адаптация комикса «Блэксад» испанского сценариста Хуана Диаса Каналеса и художника Хуанхо Гуарнидо. В центре сюжета — антропоморфный кот-детектив по имени Блэксад. Главный герой много курит, быстро соображает и не церемонится со своими врагами. Сеттинг вдохновлен нуарными детективами и Нью-Йорком 1950 годов.
Blacksad: Under the Skin — это интерактивное кино, в котором игроку нужно вовремя нажимать на кнопки и в определенные моменты совершать выбор. Например, кого из подозреваемых обвинить, а кого — отпустить (действия главного героя повлияют на сюжет). В самом начале игры в офис Блэксада приходит дочь владельца местного боксерского клуба. Ее отец, конечно же, скончался при самых загадочных обстоятельствах. По просьбе его дочери Блэксаду и начнет расследование. Ему предстоит выяснить, что на самом деле кроется за смертью владельца.
Just Dance 2020
Для кого: для танцоров и тусовщиков
Дата выхода: 5 ноября на PS4, Xbox One, Switch и Wii
Серия Just Dance едва ли нуждается в рекламе — это самый популярный танцевальный симулятор на рынке. Игра не требует дополнительных аксессуаров вроде внешней камеры, достаточно телефона с установленным приложением Just Dance — он-то и будет отслеживать ваши движения во время танцев. Можно играть одному или вместе с друзьями (до шести человек одновременно). А можно и с детьми — для них разработали специальные упрощенные версии танцев.
Самое главное: в Just Dance 2020 можно сплясать под «Bad Guy» Билли Айлиш и ремикс «Old Town Road» Lil Nas X и Билли Рэя Сайруса.
Death Stranding
Для кого: для тех, кто готов к чему-то необычному
Дата выхода: 8 ноября на PS4
Раз в год выходит игра, которую ни за что нельзя пропустить. В 2018-м это была Red Dead Redemption 2, в 2019-м (и это уже очевидно) — фантастический триллер Death Stranding японского геймдизайнера Хидео Кодзимы.
Пытаться объяснить ее суть — дело довольно неблагодарное. Со стороны все кажется максимально странным и непонятным: курьер в исполнении Нормана Ридуса («Ходячие мертвецы») бегает с подключенным к нему младенцем по разрушенной Америке, укрывается от невидимых фантомов из мира мертвых и с помощью лестницы перелезает через ущелья. Еще он иногда дерется.
В Death Stranding Кодзима, по сути, переизобретает само понятие видеоигр — и то, что они в принципе могут предложить помимо привычного набора механик. Его стремлениями и смелостью невозможно не восхищаться — и совершенно нормально, если в конечном итоге у Кодзимы получится игра не для всех (а так и будет). Кажется, в этом случае сам факт эксперимента важнее результата.
Need For Speed Heat
Для кого: для тех, кто скучает по Need for Speed
Дата выхода: 8 ноября на PC, PS4 и Xbox One
Когда-то Need for Speed считалась самой любимой гоночной серией на свете. В середине 2000-х в России невозможно было найти подростка, который после ночных гонок в Need for Speed: Undeground не мечтал бы увешать неоном отцовский автомобиль. Позже в Most Wanted 2005 года появились лихие погони с полицейскими. Настырных преследователей можно было обвести вокруг пальца, сбросив на них гигантский пончик (да!). Стоит ли и говорить, что восторгу фанатов и игровых критиков не было предела.
Но после Most Wanted разработчики и издатель ударились в эксперименты — все больше выпусков оказывались либо нишевыми, либо слишком спорными. Новая часть с подзаголовком Heat — это еще одна попытка вернуть утраченное доверие фанатов. Опять неон, опять нелегальные ночные заезды (дневные тоже будут), опять кошки-мышки с неугомонными полицейскими.
В целом звучит отлично, вот только в случае с Need for Speed загадывать не хочется — можно и обжечься. В конце концов, предыдущие части до выхода тоже заставляли верить в то, что в этот раз у авторов точно все получится. Стоит скрестить пальцы.
Pokémon Sword and Shield
Для кого: для фанатов покемонов
Дата выхода: 15 ноября на Switch
Pokémon Sword and Shield — это первая современная игра о покемонах на Nintendo Switch (если не считать римейка классической Pokémon Yellow под заголовком Pokémon Letʼs Go). Действие игры проходит в вымышленном регионе Галар, который напоминает викторианскую Англию. Цель в игре все та же — стать лучшим тренером покемонов в регионе.
Одна из особенностей Галара в том, что покемоны тут могут увеличиваться в размерах. Это преимущество используют в боях многие тренеры (да, тут можно сражаться гигантским пикачу!). Кроме того, в Sword and Shield добавили открытый мир и совместные походы на огромных покемонов в компании до четырех человек.
Star Wars Jedi: Fallen Order
Для кого: для тех, кому хочется помахать световым мечом
Дата выхода: 15 ноября на PC, PS4 и Xbox One
В 2013 году студия Disney и издатель Electronic Arts договорились о 10-летнем сотрудничестве в разработке игр по мотивам «Звездных войн». Фанаты обрадовались: EA — один из крупнейших и богатейших издателей на рынке. Благодаря им появились такие успешные ролевые игры, как Mass Effect и Dragon Age. А уж что Electronic Arts сделает со «Звездными войнами» и представить страшно!
Но шесть лет спустя фанаты все еще ждут большого хита. За это время EA выпустила две части сетевого шутера Star Wars: Battlefront и… все! Не совсем то, на что рассчитывали поклонники. Впрочем, приключенческий экшн Jedi: Fallen Order может все исправить:
- это сюжетная игра без мультиплеера;
- про джедая-недоучку, который отстраивает орден после того, как император Палпатин и Энакин Скайуокер убили большую часть джедаев;
- в главной роли — актер Камерон Монахэн (Джокер из сериала «Готэм»);
- в Jedi: Fallen Order не будет внутриигровых покупок;
- и все это от авторов мультиплеерного шутера Titanfall!
Звучит как игра мечты. Остается надеяться, что Jedi: Fallen Order стоит долгих лет ожидания прорывной игры по «Звездным войнам».
Shenmue III
Для кого: для тех, кто знает имя Ю Судзуки
Дата выхода: 19 ноября на PC и PS4
Shenmue III — это игра для «своих». Первые две части вышли на консоли Sega Dreamcast еще в 1999 и 2001 годах. Обе игры оказались коммерческим провалом, несмотря на огромный бюджет. При этом вокруг Shenmue, медитативного симулятора ходьбы с ролевыми элементами и сражениями, все равно сформировался фанатский культ. Настолько мощный, что создателю серии, японскому геймдизайнеру Ю Судзуки, удалось запустить в производство разработку продолжения.
Деньги буквально собирали отовсюду — это одна из самых успешных краудфандинговых кампаний в мире (всего собрано более семи миллионов долларов). Кроме того, Shenmue 3 поддержали Sony и Sega, а мировым издателем выступила немецкая компания Deep Silver. Тем не менее третья часть серии выглядит очень бюджетно, что наверняка отпугнет новую аудиторию. К тому же, Shenmue III выходит в один месяц с Death Stranding и Star Wars Jedi: Fallen Order. Но преданным фанатам все равно, как выглядит и с чем конкурирует Shenmue III — им интересна история мастера боевых искусств по имени Ре, который идет по следу убийцы его отца.
Местом действия третьей части стал городской округ Гуйлинь на юге Китая. Игрокам предстоит много бродить по уровням, общаться с персонажами и время от времени сражаться. Судя по роликам с игровым процессом, Shenmue III близка к предыдущим играм серии — атмосферой, механиками и даже графикой. Кажется, фанатам хватит и этого, остальные с высокой долей вероятности пройдут мимо.
Фото в анонсе: Kojima Productions