Вышел трейлер игры Need for Speed Heat. В ней есть нелегальные гонки, которым мешают особо злые полицейские

Компания Electronic Arts выпустила первый трейлер гоночной видеоигры Need for Speed Heat, которую разработали в студии Ghost Games.

Need for Speed

Действие игры разворачивается в вымышленном городе Палм-Сити. В NFS Heat гонщики смогут участвовать в соревнованиях, а также противостоять полицейским, уровень агрессии которых зависит от времени суток.

Днем проходят легальные соревнования — за них дают деньги, которые можно потратить на улучшение машин. По ночам проводят нелегальные гонки — за участие в них можно получить лучшие детали и повысить свой рейтинг. В Ghost Games отмечают, что в незаконных гонках можно не участвовать.

В игре обновят управление автомобилем. Геймплей представят на конференции Gamescom в Германии 19 августа — в этот же день выйдет трейлер, в котором покажут игровой процесс.

Игра Need for Speed Heat выйдет 8 ноября для PS4, Xbox One и ПК. Для тех, у кого есть подписка EA Access или Origin Access Premier, NFS Heat станет доступна 5 ноября.