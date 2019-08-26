Будущее Disney — в супергероях, «Звездных войнах» и сериалах. Вот что компания показала на своей выставке D23 (много трейлеров и анонсов)
В Калифорнии прошла выставка D23 2019 — это фестиваль, куда студия Disney привозит режиссеров, актеров и сценаристов, участвующих в их фильмах и сериалах. В течение нескольких дней представители компании рассказывали о грядущих новинках. В этом году много внимания уделили стриминговому сервису Disney+ (его запустят уже в этом ноябре), «Звездным войнам» (в декабре выйдет заключительный эпизод саги о Скайуокерах) и, разумеется, будущему Marvel (нас ждет много супергеройских сериалов). «Медуза» рассказывает о главных анонсах.
«Звездные войны»
«Скайуокер. Восход» (девятый эпизод)
На D23 показали проморолик заключительного фильма новой трилогии «Звездных войн». Он почти целиком состоит из фрагментов предыдущих частей космической саги (трейлер просто не успели подготовить к выставке — вот и пришлось выкручиваться). Зато в конце можно увидеть главную героиню, джедая по имени Рей, размахивающую двойным световым мечом красного цвета.
Обычно таким оружием пользуются ситхи, например, Дарт Мол из первого эпизода. Теперь фанаты гадают, что же это может значить. Многие склоняются к тому, что это очередное видение Силы — и на самом деле Рей не перешла на темную сторону. Звучит правдоподобно: в конце концов, в пятом эпизоде Люк Скайуокер зарубил Дарта Вейдера, под маской которого скрывался сам Люк.
А вот официальный постер фильма. Сзади — улыбающийся император Палпатин. И он то ли призрак, то ли его действительно воскресили к финалу саги (надеемся, что нет).
А вот фанатский постер известного интернет-художника BossLogic.
«Мандалорец»
Джон Фавро, режиссер «Железного человека» и римейка «Короля льва», наконец-то представил трейлер сериала «Мандалорец». Это шоу о молчаливом охотнике за головами — ему поручают работу, за которую никто не хочет браться. Роль главного героя исполнил Педро Паскаль, принц Оберин Мартелл из «Игры престолов».
Фавро пытается воссоздать атмосферу первого акта «Новой надежды»: молчаливый главный герой — тот самый титульный мандалорец — скучает и пьет в грязных барах Татуина вместе с другими бандитами.
Действие сериала разворачивается уже после шестого эпизода «Звездных войн». Империя повержена, а потому на дальних рубежах Галактики воцарился хаос — новому правительству попросту нет дела до мелких планет. Ну а где хаос, там раздолье для охотников за головами.
«Мандалорец» выйдет 12 ноября на Disney+. Сериал продлили на второй сезон еще до выхода первого.
Сериал об Оби-Ване Кеноби
Юэн Макгрегор, сыгравший Оби-Вана Кеноби в трилогии приквелов «Звездных войн», во время выступления на D23 наконец-то подтвердил: он вновь вернется к своей роли в сериале для Disney+. Слухи об участии Макгрегора в новых фильмах и сериалах по «Звездным войнам» ходили с 2013 года. Теперь все официально (ура!).
Скорее всего, шоу расскажет о жизни Оби-Вана Кеноби на Татуине, где тот целых 18 лет присматривал за маленьким Люком Скайуокером. Как заверяют создатели шоу, сценарии всех эпизодов первого сезона уже написаны. Съемки запланированы на следующий год.
Новые аттракционы в парке развлечений «Край Галактики»
В «Краю Галактики» можно собрать световой меч, выпить голубого молока в кантине, поругаться со штурмовиками Первого Ордена и, само собой, покататься на «Соколе Тысячелетия». Теперь там будут еще более крутые аттракционы, в которых можно проехать по полю боя и посмотреть на битву бойцов Сопротивления и штурмовиков Первого Ордена. Вот трейлер (да, сегодня они есть даже у парков развлечений):
Marvel
У Marvel на D23 было много интересных анонсов, почти все они связаны с сериалами для Disney+. Загибайте пальцы и подсчитывайте, где взять время на все эти сериалы.
- Шоу о Мисс Марвел — мусульманской супергероине, которая умеет растягивать и удлинять части своего тела. Автор персонажа даже дарила свой комикс о Мисс Марвел Бараку Обаме — в честь месяца женской истории в Белом доме.
- Шоу о Лунном Рыцаре — одном из самых странных героев Marvel. В нем уживаются сразу несколько личностей, которые время от времени мешают творить добрые дела.
- Шоу о Женщине-Халк — адвокате, которая после облучения радиацией приобретает необычайную силу. Как и обычный Халк, она тоже зеленая и мускулистая. Но, в отличие от своего прототипа, полностью себя контролирует. В комиксах Женщина-Халк часто защищает супергероев во время судебных процессов.
А вот постеры новых сериалов и фильмов Marvel.
«Мисс Марвел»
«Лунный Рыцарь»
«Женщина-Халк»
Сольный фильм о Черной Вдове (о нем мало известно, но новый постер красивый):
И еще анонсы!
- Кит Харрингтон (Джон Сноу из «Игры престолов») присоединился к Кинематографической вселенной Marvel. Он появится в фильме «Вечные», который выйдет в ноябре 2020 года. Кроме него в съемках картины участвуют Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Ричард Мэдден (Робб Старк из «Игры престолов»). «Вечные» расскажут о представителях почти бессмертной расы, которые путешествуют по Вселенной.
- Кроме того, на D23 объявили дату выхода второй «Черной пантеры». Мировая премьера состоится шестого мая 2022 года. Райан Куглер, снявший первую часть, вновь станет режиссером фильма.
Другие анонсы
Disney+
Disney показала трейлер собственного стримингового сервиса. В США он запустится уже 12 ноября, в Австралии и Новой Зеландии чуть позже — 19 ноября. О России пока ничего неизвестно. Стоимость подписки составит семь долларов в месяц (примерно 460 рублей). Сервис будет поддерживать стриминг в разрешении 4K.
Римейк «Леди и Бродяги»
Переосмысление истории любви кокер-спаниеля Леди и беспородного Бродяги — но уже не в виде мультфильма, а в виде кино с участием настоящих собак.
Если что, фотосессия главных актеров фильма выглядела так!
«Ноэль»
Рождественская комедия, в которой Анна Кендрик («Скотт Пилигрим») играет дочь Санта-Клауса. Премьера намечена на 12 ноября.
«Мир по Джеффу Голдблюму»
Документальный сериал о том, каким звезда «Парка Юрского периода» Джефф Голдблюм видит окружающий мир. Из шоу можно узнать о буднях и вкусах актера (например, любит ли он украшения и мороженое!).
Сериал «Классный мюзикл»
Возрождение добродушного киносериала о поющих школьниках — теперь в виде шоу для Disney+. Суть не изменилась: школьники все так же танцуют и поют. А что еще нужно?
«Райя и последний дракон»
«Райя и последний дракон» — новый мультфильм студии Disney. Трейлера пока нет, да и подробностей совсем немного. Известно, что это картина в азиатской стилистике о подземном царстве Лумандра; главная героиня будет искать последнего дракона по имени Сису. Премьера намечена на 25 ноября 2020 года.
«Круэлла»
Сольный фильм о главной злодейке «101 далматинца» выйдет только в мае 2021 года. Пока же можно взглянуть на Эмму Стоун в образе Круэллы Де Виль. Выглядит так, будто она только что записала лучший инди-альбом года!