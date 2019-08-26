«Звездные войны»

«Скайуокер. Восход» (девятый эпизод)

На D23 показали проморолик заключительного фильма новой трилогии «Звездных войн». Он почти целиком состоит из фрагментов предыдущих частей космической саги (трейлер просто не успели подготовить к выставке — вот и пришлось выкручиваться). Зато в конце можно увидеть главную героиню, джедая по имени Рей, размахивающую двойным световым мечом красного цвета.

Star Wars

Обычно таким оружием пользуются ситхи, например, Дарт Мол из первого эпизода. Теперь фанаты гадают, что же это может значить. Многие склоняются к тому, что это очередное видение Силы — и на самом деле Рей не перешла на темную сторону. Звучит правдоподобно: в конце концов, в пятом эпизоде Люк Скайуокер зарубил Дарта Вейдера, под маской которого скрывался сам Люк.

А вот официальный постер фильма. Сзади — улыбающийся император Палпатин. И он то ли призрак, то ли его действительно воскресили к финалу саги (надеемся, что нет).

А вот фанатский постер известного интернет-художника BossLogic.

«Мандалорец»

Star Wars

Джон Фавро, режиссер «Железного человека» и римейка «Короля льва», наконец-то представил трейлер сериала «Мандалорец». Это шоу о молчаливом охотнике за головами — ему поручают работу, за которую никто не хочет браться. Роль главного героя исполнил Педро Паскаль, принц Оберин Мартелл из «Игры престолов».

Фавро пытается воссоздать атмосферу первого акта «Новой надежды»: молчаливый главный герой — тот самый титульный мандалорец — скучает и пьет в грязных барах Татуина вместе с другими бандитами.

Действие сериала разворачивается уже после шестого эпизода «Звездных войн». Империя повержена, а потому на дальних рубежах Галактики воцарился хаос — новому правительству попросту нет дела до мелких планет. Ну а где хаос, там раздолье для охотников за головами.

«Мандалорец» выйдет 12 ноября на Disney+. Сериал продлили на второй сезон еще до выхода первого.

Сериал об Оби-Ване Кеноби

Юэн Макгрегор, сыгравший Оби-Вана Кеноби в трилогии приквелов «Звездных войн», во время выступления на D23 наконец-то подтвердил: он вновь вернется к своей роли в сериале для Disney+. Слухи об участии Макгрегора в новых фильмах и сериалах по «Звездным войнам» ходили с 2013 года. Теперь все официально (ура!).

IGN

Скорее всего, шоу расскажет о жизни Оби-Вана Кеноби на Татуине, где тот целых 18 лет присматривал за маленьким Люком Скайуокером. Как заверяют создатели шоу, сценарии всех эпизодов первого сезона уже написаны. Съемки запланированы на следующий год.

Новые аттракционы в парке развлечений «Край Галактики»

В можно собрать световой меч, выпить голубого молока в кантине, поругаться со штурмовиками Первого Ордена и, само собой, покататься на «Соколе Тысячелетия». Теперь там будут еще более крутые аттракционы, в которых можно проехать по полю боя и посмотреть на битву бойцов Сопротивления и штурмовиков Первого Ордена. Вот трейлер (да, сегодня они есть даже у парков развлечений):