Актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», сыграет в новом блокбастере «Вечные» от студии Marvel. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на заявление Marvel во время фестиваля D23.

Фильм «Вечные» основан на одноименной серии комиксов издательства Marvel про расу суперлюдей. Харингтон сыграет в картине роль Дэйна Уитмана, также известного как Черный Рыцарь.

Планируется, что «Вечные» выйдут в прокат в ноябре 2020 года. Вместе с Харингтоном в фильме сыграют Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Ричард Мэдден, также снимавшийся в «Игре престолов».