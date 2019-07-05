15 августа в российский прокат выходит фильм Ксавье Долана «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована». Главный герой, звезда американского кино Джон Донован, переписывается с 11-летним актером из Великобритании. Об их письмах узнают, после чего жизни и карьеры героев радикально меняются. В ролях: Кит Харингтон, Натали Портман, Джейкоб Тремблей («Чудо»), Сьюзен Сарандон, Кэти Бейтс («Мизери», «Титаник»). «Медуза» представляет премьеру дублированного трейлера.

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