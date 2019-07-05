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Драма Ксавье Долана о звезде американского кинематографа. В главной роли — Кит Харингтон
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована». Премьера дублированного трейлера
3 минуты
12:45, 5 июля 2019
15 августа в российский прокат выходит фильм Ксавье Долана «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована». Главный герой, звезда американского кино Джон Донован, переписывается с 11-летним актером из Великобритании. Об их письмах узнают, после чего жизни и карьеры героев радикально меняются. В ролях: Кит Харингтон, Натали Портман, Джейкоб Тремблей («Чудо»), Сьюзен Сарандон, Кэти Бейтс («Мизери», «Титаник»). «Медуза» представляет премьеру дублированного трейлера.
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