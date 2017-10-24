Сделал предложение раньше времени, поплакал над финалом «Игры престолов», ненавидит селфи: что мы узнали из серии интервью Кита Харингтона

В конце сентября актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли, сыгравшие Джона Сноу и одичалую Игритт в сериале «Игра престолов», объявили о помолвке в лондонской газете The Times. После этого СМИ начали активно брать у них интервью. За месяц Харингтон успел рассказать журналистам несколько интересных фактов о себе и о своей партнерше.

Харингтон сделал предложение Лесли раньше времени

Через несколько дней после того, как актеры объявили о помолвке, Харингтон рассказал, что у него был план, как сделать предложение Лесли, но он все испортил. «Я хотел развесить гирлянды на деревьях и сделать еще какую-нибудь романтическую ерунду, но мы были за городом, над нами было красивое ночное небо, горел костер, красное вино… И я выпалил все раньше времени», — сообщил актер.

A post shared by Kit Harington (@kitharingtonig) on Sep 26, 2017 at 5:41am PDT

Харингтон и Лесли ненавидят селфи с фанатами

В интервью изданию The Guardian Харингтон заявил, что они с Лесли очень не любят делать селфи с фанатами. По словам актера, когда поклонники просят сделать селфи, ему становится очень неудобно. «Ты вынужден [отказывать], потому что начинаешь чувствовать себя манекеном», — заявил Харингтон. Ему особенно не нравится, когда фанаты просят сделать селфи с ним и Лесли. «Такое ощущение, как будто мы куклы… Как будто мы ходячее шоу», — пожаловался актер.

Харингтон расплакался, когда дочитал сценарий финального сезона «Игры престолов»

Недавно в Ирландии начались съемки восьмого — финального — сезона «Игры престолов». В эфире британской передачи The One Show Харингтон признался, что расплакался, когда прочитал сценарий последнего эпизода. «Теперь я знаю все», — пошутил актер. По словам Харингтона, ему становится очень грустно, когда он вспоминает, что это последний год съемок.

У Харингтона очень странное чувство юмора

В другом шоу актер рассказал, как разыграл Лесли на первое апреля. И это было очень жестоко. Харингтон сделал муляж своей отрубленной головы и поместил его в холодильник. Лесли открыла холодильник и пришла в ужас. «В моей семьей все любили розыгрыши на первое апреля, в ее — нет. Получилось неловко — она плачет, а я такой: „День дурака!“», — объяснил Харингтон бурную реакцию своей невесты на розыгрыш.