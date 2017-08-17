Почему герои «Игры престолов» не носят шапки зимой? Объясняет Джон Сноу

Многих фанатов «Игры престолов» волнует, почему герои сериала — особенно на севере — не носят головных уборов. В 2013 году пользователь Reddit с ником Samalamalam предположил, что члены Ночного дозора не носят шапок, чтобы лучше слышать:

«В шапках, капюшонах и шлемах хуже слышишь. Разведчики начали отправляться на вылазки с непокрытой головой, чтобы не попасть в засаду (и показать всем, насколько они круты). Другие участники Ночного дозора начали повторять за разведчиками, пока это не стало предметом гордости для всех „ворон“».

Но он ошибся.

HBO / «Амедиатека»

В середине августа газета The New York Times спросила у актера Кита Харингтона (он играет Джона Сноу), почему герои ходят без шапок, несмотря на то, что наступила зима.

Харингтон рассказал, что он просил выдать ему шапку во время съемок в Исландии, но ему отказали. «Мы бесконечно спорили на этот счет: должны ли люди на Севере носить головные уборы или нет. Ведь нелепо в холодном климате ходить с непокрытой головой», — сообщил он.

Решение о том, чтобы отказаться от шапок, было принято давно: создатели сериала посчитали, что важнее показывать лица героев. Если бы они носили шапки, то различать персонажей зрителям было бы очень сложно. «Но поверьте мне, никто не хотел надеть шапку сильнее меня», — добавил актер.