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Все это время персонажи «Игры престолов» носили вместо шуб ковры из IKEA

Quartz
13:29, 6 августа 2017
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«Игра престолов» — один из самых дорогих в производстве телесериалов. Стоимость производства каждой серии оценивается в 10 миллионов долларов, а над костюмами работает команда из 100 человек.

Однако это не значит, что создатели шоу бездумно сорят деньгами — иногда реквизит для актеров ищут в самых обычных магазинах. К примеру, художница по костюмам Мишель Клэптон призналась, что шубы участников Ночного дозора сделаны из ковров, купленных в IKEA.

Designing the Middle Ages: The Costumes of GoT
Getty Museum

Но самое удивительное, что рассказала об этом Клэптон еще в мае 2016 года. Почему-то никто этого не заметил, и даже IKEA не догадалась заработать на фанатах сериала.

Самая известная шкура из IKEA выглядит так:

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