Все это время персонажи «Игры престолов» носили вместо шуб ковры из IKEA

“Game of Thrones,” one of the most expensive shows ever made, used cheap IKEA rugs as capes - Quartz https://t.co/qoGzE6otRk — Game of Thrones (@GameofThrones24) August 5, 2017

«Игра престолов» — один из самых дорогих в производстве телесериалов. Стоимость производства каждой серии оценивается в 10 миллионов долларов, а над костюмами работает команда из 100 человек.

Однако это не значит, что создатели шоу бездумно сорят деньгами — иногда реквизит для актеров ищут в самых обычных магазинах. К примеру, художница по костюмам Мишель Клэптон призналась, что шубы участников Ночного дозора сделаны из ковров, купленных в IKEA.

Designing the Middle Ages: The Costumes of GoT Getty Museum

Но самое удивительное, что рассказала об этом Клэптон еще в мае 2016 года. Почему-то никто этого не заметил, и даже IKEA не догадалась заработать на фанатах сериала.

Самая известная шкура из IKEA выглядит так: