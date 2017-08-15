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IKEA рассказала, как сделать из ковров костюм Джона Сноу

Meduza
08:33, 15 августа 2017

Рекламное агентство SMFB и норвежское отделение IKEA выпустили инструкцию, в которой наглядно показывается, как превратить ковер в накидку воина Ночного дозора из «Игры престолов».

Для создания костюма Джона Сноу понадобятся шкура ЛУДДЕ (около 2 тысяч рублей) и ножницы.

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Ранее художница по костюмам Мишель Клэптон рассказала, что наряды членов Ночного дозора сделаны из ковров IKEA.

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