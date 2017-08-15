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IKEA рассказала, как сделать из ковров костюм Джона Сноу
Рекламное агентство SMFB и норвежское отделение IKEA выпустили инструкцию, в которой наглядно показывается, как превратить ковер в накидку воина Ночного дозора из «Игры престолов».
Для создания костюма Джона Сноу понадобятся шкура ЛУДДЕ (около 2 тысяч рублей) и ножницы.
Ранее художница по костюмам Мишель Клэптон рассказала, что наряды членов Ночного дозора сделаны из ковров IKEA.
Those Game of Thrones Night Watch capes are made from IKEA rugs https://t.co/XvSl8vWTQB pic.twitter.com/FaSjm6Mzf4— Independent Ents (@IndoEnts) August 8, 2017