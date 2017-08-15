IKEA рассказала, как сделать из ковров костюм Джона Сноу

Рекламное агентство SMFB и норвежское отделение IKEA выпустили инструкцию, в которой наглядно показывается, как превратить ковер в накидку воина Ночного дозора из «Игры престолов».

Для создания костюма Джона Сноу понадобятся шкура ЛУДДЕ (около 2 тысяч рублей) и ножницы.

A post shared by IKEA Norge (@ikeanorge) on Aug 11, 2017 at 7:16am PDT

Ранее художница по костюмам Мишель Клэптон рассказала, что наряды членов Ночного дозора сделаны из ковров IKEA.