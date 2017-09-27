шапито

Джон Сноу и одичалая Игритт дали объявление в газете. Они женятся!

Meduza
09:16, 27 сентября 2017

Британские актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли, сыгравшие в сериале «Игра престолов» Джона Сноу и одичалую Игритт, женятся. Пара сообщила о помолвке в лондонской газете The Times.

«Мистер К. К. Харингтон и мисс Р. Е. Лесли. Объявлена помолвка между Китом, младшим сыном Дэвида и Деборы Харингтон из Вустершира, и Роуз, средней дочерью Себастиана и Кэнди Лесли из Абердиншира», — говорится в объявлении, которое размещено в разделе «Предстоящие браки».

Таблоид The Sun сообщил, что анонимный источник, близкий к паре, подтвердил помолвку. По его словам, Харингтон давно собирался жениться на Лесли, но хотел, чтобы сначала они купили дом и обосновались в нем.

Актеры познакомились на съемках «Игры престолов», они встречаются с 2012 года. В «Игре престолов» Харингтон и Лесли сыграли пару.

A post shared by Rose Leslie (@roseleslie_got) on

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме