Главные трейлеры и анонсы Comic-Con 2019 Ведьмак — рычит, сериалы и фильмы Marvel — снимаются, а капитан Пикар — возвращается
В Сан-Диего прошел фестиваль популярной культуры Comic-Con 2019. Продюсеры, режиссеры и актеры рассказывали о будущих фильмах, сериалах и других проектах. В этом году на выставке доминировала Marvel — студия наконец раскрыла дальнейшие планы на свою киновселенную. Мы собрали все самые важные анонсы и ролики с Comic-Con 2019 в одном материале. Сюда попали и новости Marvel, и трейлер «Ведьмака», и новые приключения Джея и молчаливого Боба.
Анонсы Marvel
Оскароносный Махершала Али сыграет главного героя в новой версии «Блэйда» — кинокомикса об охотнике на вампиров. Более того, звезда «Зеленой Книги» и «Лунного света» сам попросил эту роль. Разумеется, ему не отказали. Дата выхода и имя режиссера «Блэйда» пока неизвестны.
К киновселенной Marvel присоединились Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Кумэйл Нанджиани («Кремниевая долина»). Они появятся в «Вечных» — фильме о, по сути, бессмертных существах, путешествующих по Вселенной.
Продолжение «Доктора Стрэнджа» получило подзаголовок «В мультивселенной безумия». Во второй части к волшебнику присоединится еще один Мститель — Алая Ведьма. Студия обещает, что новый «Доктор Стрэндж» будет самым страшным фильмом киновселенной Marvel. Премьера намечена на 2021 год.
Тайка Вайтити, режиссер «Тор: Рагнарек», снимет четвертый фильм серии о боге грома. Называться он будет «Тор: Любовь и гром». Крис Хемсворт и Тесса Томпсон (Тор и Валькирия) вернутся к своим ролям. Однако — вот это поворот! — новым Тором станет Натали Портман. Актриса приехала на выставку и даже подняла тот самый молот. «Любовь и гром» выйдет на экраны в 2021 году.
В сольном фильме о Черной вдове появятся Дэвид Харбор (шериф Хоппер из «Очень странных дел») и Рэйчел Вайс («Преданный садовник»). Харбор описывает своего героя, Красного Стража, как русскую версию Капитана Америка. Судя по всему, картина расскажет о событиях, произошедших после фильма «Первый мститель: Противостояние», в котором рассорились Железный человек и Капитан Америка. Премьера состоится в 2020 году.
Marvel анонсировала «Шанг-Чи и легенда десяти колец» — кинокомикс о непобедимом мастере кунг-фу. Главного героя сыграет Симу Лю («Пространство»). В фильме появится злодей Мандарин, которым студия дразнила фанатов еще в третьем «Железном человеке».
Представители студии подтвердили производство фильмов о Фантастической четверке и Людях Икс. Эти супергеройские команды станут частью киновселенной Marvel. Скорее всего, события предыдущих фильмов об этих героях никак не будут учитываться в сюжете новых картин. Заодно компания сообщила, что работает над продолжением «Стражей Галактики», «Капитана Марвел» и «Черной Пантеры».
Marvel также поделилась своими планами на сериалы для стримингового сервиса Disney+.
- «Сокол и Зимний солдат» с Энтони Маки и Себастьяном Стэном выйдет осенью 2020 года. Его действие происходит после четвертых «Мстителей». В сериале помимо Сокола и Зимнего солдата появится еще и барон Земо — злодей из «Первый Мститель: Противостояние».
- «Локи» с Томом Хиддлстоном выйдет весной 2021 года. Как и сообщалось ранее, это сериал о версии Локи, показанной в «Мстители: Финал». Там герой Хиддлстона сбегает вместе с могущественным артефактом.
- «ВандаВижн» также выйдет весной 2021 года. Участвуют Элизабет Олсен и Пол Беттани. Продюсеры заявили, что события сериала будут учитываться в новом фильме о Докторе Стрэндже.
- Летом 2021 года Marvel выпустит анимационный сериал «Что, если?». Это непривычный взгляд на уже знакомую киновселенную: в одном из эпизодов возлюбленная Капитана Америка сама станет суперсолдатом, а Капитан Америка превратится в Железного Человека.
- В «Соколином глазе» герой Джереми Реннера будет обучать свою юную протеже. Выход сериала намечен на осень 2021 года.