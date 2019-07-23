Анонсы Marvel

Оскароносный Махершала Али сыграет главного героя в новой версии «Блэйда» — кинокомикса об охотнике на вампиров. Более того, звезда «Зеленой Книги» и «Лунного света» сам попросил эту роль. Разумеется, ему не отказали. Дата выхода и имя режиссера «Блэйда» пока неизвестны.

К киновселенной Marvel присоединились Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Кумэйл Нанджиани («Кремниевая долина»). Они появятся в «Вечных» — фильме о, по сути, бессмертных существах, путешествующих по Вселенной.

Продолжение «Доктора Стрэнджа» получило подзаголовок «В мультивселенной безумия». Во второй части к волшебнику присоединится еще один Мститель — Алая Ведьма. Студия обещает, что новый «Доктор Стрэндж» будет самым страшным фильмом киновселенной Marvel. Премьера намечена на 2021 год.

Тайка Вайтити, режиссер «Тор: Рагнарек», снимет четвертый фильм серии о боге грома. Называться он будет «Тор: Любовь и гром». Крис Хемсворт и Тесса Томпсон (Тор и Валькирия) вернутся к своим ролям. Однако — вот это поворот! — новым Тором станет Натали Портман. Актриса приехала на выставку и даже подняла тот самый молот. «Любовь и гром» выйдет на экраны в 2021 году.

В сольном фильме о Черной вдове появятся Дэвид Харбор (шериф Хоппер из «Очень странных дел») и Рэйчел Вайс («Преданный садовник»). Харбор описывает своего героя, Красного Стража, как русскую версию Капитана Америка. Судя по всему, картина расскажет о событиях, произошедших после фильма «Первый мститель: Противостояние», в котором рассорились Железный человек и Капитан Америка. Премьера состоится в 2020 году.

Marvel анонсировала «Шанг-Чи и легенда десяти колец» — кинокомикс о непобедимом мастере кунг-фу. Главного героя сыграет Симу Лю («Пространство»). В фильме появится злодей Мандарин, которым студия дразнила фанатов еще в третьем «Железном человеке».

Представители студии подтвердили производство фильмов о Фантастической четверке и Людях Икс. Эти супергеройские команды станут частью киновселенной Marvel. Скорее всего, события предыдущих фильмов об этих героях никак не будут учитываться в сюжете новых картин. Заодно компания сообщила, что работает над продолжением «Стражей Галактики», «Капитана Марвел» и «Черной Пантеры».

Marvel также поделилась своими планами на сериалы для стримингового сервиса Disney+.