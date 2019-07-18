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Дети повзрослели, Пеннивайз — изголодался. Вышел трейлер (жуткий) второй части «Оно»
Источник: Meduza
Warner Bros. Pictures выпустила финальный трейлер продолжения «Оно» — фильма ужасов, снятого по роману Стивена Кинга.
Вторая часть расскажет об уже повзрослевших героях предыдущей картины. Персонажи возвращаются в родной город Дерри, где вновь пробудилось древнее зло, воплотившееся в виде жуткого клоуна Пеннивайза.
Трейлер на русском
Трейлер на английском
- Главных героев сыграли Джеймс Макэвой («Сплит»), Джессика Честейн («Цель номер один»), Билл Хейдер («Барри») и Джеймс Рэнсон («Прослушка»). Роль клоуна Пеннивайза вновь исполнил Билл Скарсгард («Касл-Рок»).
- Режиссер — Андрес Мускетти. Он же снимал первую часть «Оно».
- Российская премьера состоится 5 сентября.