«Мы не оно»: петербургские клоуны провели пикет у заксобрания. Они требуют запретить фильм «Оно»

В Санкт-Петербурге клоуны из театра «Комик-трест» провели пикет у законодательного собрания с требованием запретить в России показ фильма «Оно» по роману Стивена Кинга. Артисты считают, что герой картины — монстр Пеннивайз, который появляется в образе клоуна, — порочит их профессию.

«Мы, клоуны с тридцатилетним стажем, заявляем — такие, с позволения сказать, „художественные“ фильмы порочат честь нашей профессии и оскорбляют чувства клоунов нашей страны», — заявил коллектив «Комик-треста». На пикет клоуны вышли в своих образах.

И пока Екатеринбургские лесорубы во главе с Алексей Федорченко протестуют против фильма "Пила", мы скромно боремся с "Оно". Присоединяйтесь! Опубликовано Александром Лениным 7 сентября 2017 г.

Ранее против фильма «Оно» высказался депутат заксобрания Свердловской области и бывший клоун Анатолий Марчевский. Он попросил «не посягать на святое» и «не совершать преступление перед детьми».

«Оно» рассказывает о семерых детях из небольшого городка в штате Мэн. Им предстоит сразиться с чудовищем, которое способно принимать разные облики, но чаще всего оно появляется в образе клоуна по имени Пеннивайз. В российский прокат фильм вышел 7 сентября 2017 года.