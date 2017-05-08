Пеннивайз придет за тобой. Фрагмент «Оно» по роману Стивена Кинга

На церемонии вручения наград премии МTV киностудия Warner Bros. показала новые кадры из фильма «Оно» Андреса Мускетти.

Don’t turn off the lights during this brand new clip from IT Movie exclusively from the #MTVAwards, airing right now! Опубликовано MTV 7 мая 2017 г.

«Оно» — вторая экранизация одноименного романа Стивена Кинга. Картина расскажет о «клубе неудачников» — семерых детях из небольшого городка, которые сталкиваются с монстром по имени Пеннивайз.

Главные роли в фильме исполнили Билл Скарсгард («В космосе чувств не бывает»), Финн Вулфард («Очень странные дела») и Хавьер Ботет («Выживший»).

Премьера фильма состоится 8 сентября 2017 года.