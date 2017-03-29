«Клуб неудачников» против клоуна: вышел перый трейлер фильма «Оно»

Киностудия Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Оно», снятого по роману Стивена Кинга.

IT — Official Teaser Trailer Warner Bros. Pictures

Фильм расскажет о «клубе неудачников» — семерых детях из небольшого городка в штате Мэн. Им предстоит сразиться с чудовищем, которое способно принимать разные облики, но чаще всего оно появляется в образе клоуна по имени Пеннивайз.

В картине снялись Билл Скарсгард («В космосе чувств не бывает»), Финн Вулфард («Очень странные дела») и Хавьер Батет («Выживший»). Режиссером фильма стал аргентинец Андрес Мускетти.

Стивен Кинг уже посмотрел новую экранизацию. По словам писателя, фильм превзошел все его ожидания.

Мировая премьера «Оно» назначена на 8 сентября 2017 года.