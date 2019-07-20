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«Неважно, что ты выберешь — ты будешь в крови». Netflix выпустил первый тизер сериала «Ведьмак»
Источник: Meduza
Стриминговый сервис Netflix выпустил тизер сериала «Ведьмак», премьера которого запланирована на 2019 год.
В ролике представлены основные персонажи сериала, в том числе ведьмак Геральт из Ривии (Генри Кавилл), чародейка Йеннифэр (Аня Чалотра) и принцесса Цирилла (Фрейя Аллан).
Сериал основан на книгах польского писателя Анджея Сапковского. Создатель шоу — Лорен Шмидт («Западное крыло»).