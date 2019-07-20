Стриминговый сервис Netflix выпустил тизер сериала «Ведьмак», премьера которого запланирована на 2019 год.

В ролике представлены основные персонажи сериала, в том числе ведьмак Геральт из Ривии (Генри Кавилл), чародейка Йеннифэр (Аня Чалотра) и принцесса Цирилла (Фрейя Аллан).

The Witcher | Official Teaser | Netflix Netflix

Сериал основан на книгах польского писателя Анджея Сапковского. Создатель шоу — Лорен Шмидт («Западное крыло»).