Стриминговый сервис Netflix и актер Генри Кавилл («Человек из стали») выложили постер и первые промокадры фэнтезийного сериала «Ведьмак». Шоу основано на книгах польского писателя Анджея Сапковского. Кавилл исполнил роль ведьмака Геральта из Ривии.

Герой странствует по миру и зарабатывает охотой на монстров. Во время своих путешествий он встречает чародейку Йеннифэр из Венгерберга (Аня Чалотра) и юную принцессу Цириллу (Фрейя Аллан).

Анимированный постер сериала

Цири — приемная дочь Геральта

Йеннифэр — возлюбленная Геральта

Сам Геральт

Ожидается, что сериал выйдет на Netflix до конца 2019 года. В первом сезоне будет восемь эпизодов.