Актер Генри Кавилл исполнит главную роль в сериале Netflix про ведьмака Геральта. Шоу станет экранизацией популярных фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского.

Шоураннер сериала Лорен Хиссрич поделилась подробностями кастинга в своем твиттере: «Он стал первым, с кем я встретилась. Тогда у меня не было команды сценаристов и самих сценариев — только одобрение студии и море энтузиазма. Встреча прошла четыре месяца назад — с тех пор я не забывала, сколько страсти в нем тогда увидела. Он и есть Геральт. Всегда им был. Я так рада приветствовать Генри Кавилла в нашей „ведьмачьей“ семье».

В инстаграме Кавилл в шутку заявил, что теперь письма ему нужно писать в Каэр Морхен, крепость, в которой вне странствий живут ведьмаки. Актер заранее предупредил, что отвечать будет редко — он слишком занят охотой на монстров.

A post shared by Henry Cavill (@henrycavill) on Sep 4, 2018 at 7:25am PDT

Кавилл — большой фанат книг и видеоигр по «Ведьмаку». В августовском интервью изданию IGN он рассказал, что недавно перепрошел третью часть — и не отказался бы воплотить образ Геральта на экране. Позже Кавилл даже выложил в инстаграм рисунок ведьмака из игры, на который наложили его лицо.

A post shared by Henry Cavill (@henrycavill) on Aug 8, 2018 at 4:02pm PDT

Дата выхода сериала пока неизвестна.