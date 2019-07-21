Махершала Али сыграет истребителя вампиров в новом фильме вселенной Marvel

Махершала Али на Comic-Con 2019 в бейсболке «Блейд» Chelsea Lauren / Variety / REX / Vida Press

На международном фестивале Comic-Con в Сан-Диего 20 июля студия Marvel анонсировала несколько кинопроектов ближайших лет. В частности, до 2021 года выйдут новые фильмы о Черной Вдове, Торе, Докторе Стрэндже и других героях вселенной Marvel.

Кроме того, было объявлено о перезапуске кинофраншизы «Блейд» — о супергерое-охотнике на вампиров.

Дата выхода нового «Блейда» пока не названа, но студия сообщила, что истребителя вампиров будет играть Махершала Али, известный по ролям в сериалах «Карточный домик» и «Настоящий детектив», а также в фильме «Зеленая книга», за который он получил «Оскара».

Как пишет The Hollywood Reporter, Али сам обратился к студии Marvel с идеей о перезапуске франшизы. Кто станет режиссером нового «Блейда», пока неизвестно.

Первая трилогия фильмов о Блейде выходила с 1998 по 2004 годы, главную роль в них играл Уэсли Снайпс. В сумме три фильма франшизы собрали 415 миллионов долларов при общем бюджете в 164 миллиона.