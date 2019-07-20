Вышел фрагмент нового сезона «Рика и Морти» В нем есть инопланетянин, которого озвучил Тайка Вайтити! 👽

В Калифорнии на фестивале Comic-Con показали фрагмент из четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти». В эпизоде Морти и его отец Джерри пытаются заставить инопланетянина удалить из интернета разработанное им приложение.

Adult Swim

Нового персонажа озвучивает режиссер фильмов «Тор: Рагнарек» и «Реальные упыри» Тайка Вайтити. Это самый длинный фрагмент мультсериала, опубликованный за два года.

В интервью Entertainment Weekly создатели проекта Джайстин Ройланд и Дэн Хармон уже говорили, что Вайтити примет участие в создании нового сезона. Вместе с ним к проекту подключатся актеры Пол Джаматти («Нокдаун», «Иллюзионист») и Кэтлин Тернер («Роман с камнем»).

В новом сезоне будет 10 эпизодов. Премьера запланирована на осень 2019 года.