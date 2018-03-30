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Иван Васильевич расстреливает шведов: как бы выглядел «Рик и Морти» в России

Meduza
12:43, 30 марта 2018

Видеоблогер Сыендук в ожидании четвертого сезона «Рик и Морти» (который если и выйдет, то нескоро) представил, как бы выглядел мультсериал, если бы его создавали в России. Сыендук скрестил «Рика и Морти» с советской научной фантастикой: «Тайной третьей планеты», «Хоттабычем», «Собачьим сердцем» и фильмом «Иван Васильевич меняет профессию».

Осторожно: в ролике звучит нецензурная лексика. Если для вас это неприемлемо, лучше посмотрите на аниме-версии советских фильмов.
ЕСЛИ БЫ РИКА И МОРТИ СОЗДАВАЛИ В РОССИИ
Сыендук

Скорей бы четвертый сезон

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