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Иван Васильевич расстреливает шведов: как бы выглядел «Рик и Морти» в России
Видеоблогер Сыендук в ожидании четвертого сезона «Рик и Морти» (который если и выйдет, то нескоро) представил, как бы выглядел мультсериал, если бы его создавали в России. Сыендук скрестил «Рика и Морти» с советской научной фантастикой: «Тайной третьей планеты», «Хоттабычем», «Собачьим сердцем» и фильмом «Иван Васильевич меняет профессию».
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